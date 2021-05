Une femme de 23 ans a reçu SIX doses de vaccin Pfizer par erreur après avoir reçu l’injection d’un flacon entier

Une jeune femme a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir reçu accidentellement SIX doses du vaccin Pfizer Covid.

Une infirmière aurait injecté un flacon entier dans l’étudiant, 23 ans, par erreur au lieu d’une seule dose.

Une femme en Italie a reçu six doses d’un vaccin Covid par erreur[/caption]

Le patient, originaire de Toscane, en Italie, serait en bon état et recevrait des liquides et des analgésiques après l’infection d’hier.

Les études sur les surdoses du vaccin de fabrication américaine ont été limitées à seulement quatre doses, rapporte l’agence de presse AGI.

L’incident en Toscane a été signalé au régulateur médical du pays.

Pendant ce temps, l’Italie a récemment atteint ses objectifs d’administrer un demi-million de coups en une seule journée.

Près de 17 millions d’Italiens ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid tandis que plus de sept millions ont reçu deux injections.

Le mois dernier, il est apparu que les responsables italiens cherchaient à savoir si les gangsters mafieux redirigeaient les coups vers leurs copains corrompus plutôt que vers les personnes vulnérables du pays.

En avril, les agents de santé avaient reçu 3,1 millions de doses, tandis qu’un total de 2,4 millions était passé dans une catégorie opaque nommée «autres».





À présent, la commission anti-mafia italienne a déclaré qu’elle craignait que le taux élevé de coups dans cet «autre» groupe dans certaines régions du sud du pays ne signifie que les gangsters «gèrent les vaccinations».

Le chef de la commission, Nicola Morra, a ordonné à quatre régions – la Sicile, la Calabre et la Campanie au sud et la vallée d’Aoste au nord – de transmettre leurs données de jab et d’expliquer leurs déploiements.

Mario Giarrusso, de la commission anti-mafia, a déclaré à Politico: «Des gens sont vaccinés qui ne font pas partie de toute catégorie de priorité spécifiée par le gouvernement, en particulier dans certaines régions où la mafia est à forte densité, et nous soupçonnons que la mafia les vaccinations.