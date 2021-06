Une femme de 23 ans a piégé son propre grand-père pédophile après avoir secrètement enregistré ses aveux de malade pour abus

UNE FEMME a piégé son propre grand-père pédophile après l’avoir enregistré secrètement en admettant qu’il l’avait maltraitée.

Yasemin Yapiciogullari, 23 ans, a été agressée à plusieurs reprises par son grand-père, Tony Marshall, 76 ans, chez elle à Londres, de l’âge de 7 ans à 17 ans.

Yasemin Yapiciogullari, 23 ans, a été agressée à plusieurs reprises par son grand-père Crédit : Peter Lawson/Triangle News

Elle a été agressée par son grand-père Tony Marshall de 2005 à 2016, lorsqu’il lui a rendu visite chez elle dans l’est de Londres tous les dimanches pour un dîner en famille. Crédit : Triangle News

Yasemin a déclaré que l’abus « lui avait volé son enfance » Crédit : Triangle News

Mme Yapiciogullari a parlé à son fiancé des abus qu’elle a subis et a élaboré un plan pour exposer les crimes malades de son grand-père, a rapporté le Mirror.

Elle a parlé à son grand-père en privé lors d’une fête d’anniversaire en famille, lui demandant : « Pourquoi viens-tu de me toucher ?

Marshall a essayé de parler d’autre chose mais a finalement avoué.

Il a dit: « Je pensais que tu aimais ça. »

Mme Yapiciogullari – qui a renoncé à son droit à l’anonymat – enregistrait la conversation sur son téléphone et l’a emmenée à la police.

L’enregistrement a été utilisé dans l’affaire contre Marshall, un menuisier à la retraite, et il a finalement été emprisonné pendant 13 ans et neuf mois à Snaresbrook Crown Court à Londres le 26 avril.

Mme Yapiciogullari a déclaré que la réponse de son grand-père lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il l’avait agressée la faisait se sentir « dégoûtée ».

Elle a déclaré: « J’ai pensé à la façon dont il m’a volé mon enfance, m’a laissée déprimée et anxieuse et c’est tout ce qu’il pouvait dire. Je me suis dit: » Je vais t’avoir « . »

Je me suis dit ‘Je vais t’avoir’ Yasemin Yapiciogullari

La peine de prison de Marshall a donné à Mme Yapiciogullari le sentiment d’être « libre ».

Elle a déclaré: « Je n’ai pas encore à subir tous ces abus et à m’inquiéter qu’il le fasse à quelqu’un d’autre.

« Il ne fait aucun doute qu’il souffre derrière les barreaux, et je suis désolé de le dire, mais j’adore ça.

« J’aime le fait qu’il souffre, je veux qu’il souffre comme je l’ai fait. La douleur non seulement j’ai subie, mais toute ma famille a traversé. »

Mme Yapiciogullari a été maltraitée par son grand-père de 2005 à 2016, lorsqu’il lui a rendu visite chez elle dans l’est de Londres tous les dimanches pour un dîner en famille.

Il la maltraitait pendant qu’elle utilisait un ordinateur à l’étage de la maison.

Mme Yapiciogullari a déclaré qu’elle avait dit à son professeur d’école primaire que quelqu’un lui avait fait des » vilaines choses » mais que l’étendue des abus n’avait pas été découverte.

Elle se sentait trop effrayée pour parler à qui que ce soit des abus qu’elle avait subis.

Mme Yapiciogullari a déclaré que la réponse de son grand-père lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il l’avait agressée la faisait se sentir « dégoûtée » Crédit : Triangle News

Il la maltraitait pendant qu’elle utilisait un ordinateur à l’étage de la maison Crédit : Triangle News

Tony Marshall a finalement été emprisonné pendant 13 ans et neuf mois à Snaresbrook Crown Court à Londres le 26 avril Crédit : Triangle News

Marshall a nié les accusations devant le tribunal, mais a été reconnu coupable de cinq chefs d’agression sexuelle et de deux chefs d’accusation d’avoir poussé une fille de moins de 16 ans à se livrer à des activités sexuelles.

Il a également été reconnu coupable d’attentat à la pudeur sur une jeune fille de moins de 16 ans, un crime concernant une autre victime.

Mme Yapiciogullari a déclaré à propos de la condamnation de son grand-père: « » J’espère que s’il y a quelqu’un d’autre qui a souffert, il pourra également obtenir justice. «

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, vous pouvez appeler The Samaritains gratuitement à tout moment, même sur un mobile sans crédit, au 116123.