Une jeune mère de Philadelphie qui a été frappée par des policiers du New Jersey sur une plage après avoir été confrontée à des soupçons de consommation d’alcool chez des mineurs a réglé son procès avec la ville pour 325 000 $.

Emily Weinman, 22 ans, a fait la une des journaux nationaux il y a deux ans après que sa violente arrestation lors du Memorial Day ait été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, la montrant avoir été frappée au visage par des agents du service de police de Wildwood.

L’incident a commencé à se dérouler lorsque les agents se sont approchés de Weinman, alors âgée de 20 ans, et l’ont interrogée sur la présence de deux bouteilles non ouvertes de Twisted Tea, qui contiennent de l’alcool.

Emily Weinman, 22 ans, photographiée confrontée à la police sur la plage de Wildwood, dans le New Jersey, en 2018, recevra 325000 $ pour régler son procès fédéral contre la ville

Weiman a été soumis à deux tests d’alcootest après avoir été soupçonné de boire chez des mineurs

La vidéo de Bystander a montré des agents de Wildwood frappant Weinman après qu’elle ait refusé de déclarer son nom de famille. On l’entend crier et pleurer sur la vidéo

Les flics ont accusé la femme de leur avoir donné des coups de pied et leur avoir craché pendant la violente lutte

La situation s’est aggravée après que Weinman, qui passait la journée sur la plage avec sa fille de 18 mois et quelques amis, ait refusé de donner son nom de famille après avoir passé deux tests d’alcootest.

Des témoins ont enregistré les agents plaçant Weinman au sol et lui donnant des coups de poing alors qu’ils s’efforçaient de la retenir.

En octobre 2019, Weinman a déposé une plainte fédérale contre la ville de Wildwood et les policiers Thomas Cannon, Robert Jordan et le lieutenant Kenneth Gallagher, accusant les flics d’avoir menti au grand jury au sujet de l’incident.

Plus d’un an plus tard, le 19 novembre 2020, l’avocat de la ville de Wildwood a écrit au juge du magistrat américain Carol Sandra Moore Wells en Pennsylvanie, l’informant que la ville avait accepté de payer 325000 $ à Weinman pour régler son procès, a rapporté NJ.com pour la première fois.

Le règlement a fait l’objet d’une médiation non contraignante le 4 novembre devant le juge.

Le Fonds commun d’assurance commune du comté de l’Atlantique a approuvé le paiement à six chiffres, ce qui entraînera le rejet de l’affaire contre tous les défendeurs.

L’agression a eu lieu devant la fille de 18 mois de Weinman. La police a ensuite publié des images de l’incident par caméra corporelle (photo)

L’ancien maire de Wildwood, Ernie Troiona Jr, qui était en fonction au moment de l’incident, a qualifié le règlement de « parodie et d’erreur judiciaire ».

Troiona, qui a défendu la police, a insisté sur le fait que les officiers en question «faisaient simplement leur travail».

Il a fait valoir que le règlement envoie un message selon lequel les membres du public peuvent « traiter les flics comme s’ils étaient des ordures », puis obtenir un paiement.

Les images de la caméra du corps de la police et la vidéo des spectateurs de l’incident de Wildwood Beach ont montré la bagarre entre Weinman et les agents Cannon et Jordan.

Sur les images de la caméra corporelle, Cannon est entendu dire à Weinman: « Ça y est, vous êtes sur le point de vous faire larguer. »

Weinman crie au flic: «Tu n’as pas le droit de me battre comme ça! Je suis une femme! Tu n’as pas le droit de me frapper comme ça et de m’étouffer comme ça. Je n’ai rien fait de mal.

Weinman a finalement plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite désordonnée pour usage de blasphème et a été condamné à un an de probation

Weinman, de Philadelphie, a déposé une plainte fédérale contre les flics et la ville de Wildwood en octobre 2019. Elle est entrée en médiation début novembre 2020.

Selon la plainte fédérale de Weinman, les agents l’ont arrêtée en « poussant avec force son visage et sa tête dans le sable, lui tirant les cheveux, lui tordant les bras, plaçant tout leur poids sur elle, l’étouffant et finalement la frappant au visage et à la tête. zone avec les poings fermés.

Les policiers ont affirmé que la femme leur avait donné des coups de pied et leur avait craché dessus. Bien que Weinman ait déclaré qu’elle avait peut-être donné des coups de pied après avoir commencé à être violents avec elle, elle n’a jamais eu l’intention de leur cracher dessus.

Weinman a finalement plaidé coupable en février 2019 d’un chef d’accusation de conduite désordonnée pour usage de blasphème et a été condamné à un an de probation.

Les agents qui ont procédé à l’arrestation ont été innocentés après avoir fait l’objet d’une enquête non criminelle mais interne.