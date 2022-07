Une femme de 22 ans a “assassiné son petit ami en le fauchant dans une Ford Fiesta” dans le village de Cheshire

UNE FEMME doit être jugée accusée d’avoir tué son petit ami en le fauchant dans une Ford Fiesta.

Alice Wood, 22 ans, est accusée du meurtre de Ryan Watson, 24 ans, qui a été frappé par une Ford Fiesta Zetec noire à Rode Heath près d’Alsager, Cheshire.

Alice Wood est accusée de meurtre après que son petit ami a été heurté par une Ford Fiesta et tué Crédit : Facebook

Ryan Watson est décédé le 6 mai à Rode Heath, Cheshire Crédit : Facebook

La police a déclaré qu’il marchait sur la route A533 Sandbach vers 23 h 40 le 6 mai lorsqu’il a été heurté par la voiture.

Wood, qui a comparu aujourd’hui à Chester Crown Court via une liaison vidéo du HMP Styal, sera jugé plus tard cette année.

Elle n’a parlé que pour confirmer son nom et pour inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.

Le juge Steven Everett, l’enregistreur honoraire de Chester, a fixé la date de son procès au 7 novembre.

Wood, de Cheadle, Staffs., A été placé en garde à vue.

Rendant hommage, la famille de Ryan a déclaré qu’il était la “lumière de nos vies” et “la vie et l’âme de tout ce qu’il faisait”.

Ils ont dit: “Ryan était la lumière de toutes nos vies et il nous manquera à jamais et nous l’aimerons plus que les mots ne peuvent le dire.

“C’était une personne extrêmement gentille et attentionnée qui aimait sa famille et ses amis. Tous ses meilleurs amis et tous ceux qu’il a rencontrés auront de merveilleux souvenirs durables de rires et de bons moments.

“Ryan était la vie et l’âme de tout ce qu’il faisait. Il était passionné par son travail qui lui permettait d’aider et de prendre soin des autres. Ryan restera à jamais dans nos cœurs et ne sera jamais oublié.