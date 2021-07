Une femme de 21 ans révèle des blessures internes d’horreur dans un accident de jet ski après être tombée sur un spray qui a « jailli » en elle

UNE FEMME a partagé le moment terrifiant où un jet de ski a jailli de ses entrailles, décimant ses intestins.

Matilda, 21 ans, était sur un jet ski avec des amis lorsqu’elle a perdu l’adhérence de la personne devant elle et est tombée en arrière sur le jet d’eau de l’engin, ce qui lui a « tiré » dans le rectum.

La star de TikTok a été transportée d’urgence à l’hôpital, où ses organes abdominaux ont été retirés et nettoyés[/caption]

Matilda a déclaré qu’elle se remettait toujours de son opération[/caption]

« C’était ma première et ma dernière fois sur un jet ski », a déclaré la star australienne de TikTok de Nouvelle-Galles du Sud dans un article qui a été vu plus d’un million de fois.

« J’étais assis à l’arrière du jetski lorsque l’accident s’est produit … et nous roulions et j’ai en quelque sorte perdu l’adhérence de la personne devant moi et suis tombé en quelque sorte en arrière.

« Le jet d’eau a tiré sur mes fesses et a déchiré tous mes entrailles. »

Matilda a déclaré qu’elle savait que quelque chose n’allait vraiment pas au moment où elle est tombée du jet ski et a décrit comment elle « continuait à vomir toutes les deux secondes » avant d’être secourue.

« Chaque fois que je vomissais, je sentais des intestins sortir de mes fesses », a-t-elle déclaré.

« Une fois arrivé à terre, les ambulanciers sont venus et ils m’ont sauvé. Je me suis réveillé à l’hôpital 24 heures plus tard et j’ai découvert que j’avais perforé mon intestin, mes intestins et déchiré mes sphincters.

« Cela signifiait que tout le contenu de mon intestin était entré dans ma cavité abdominale ainsi que de la saleté et de l’eau du lac. »

Matilda a subi une intervention chirurgicale urgente où elle a eu ses organes abdominaux enlevés et nettoyés. Son intestin et ses reins ont dû être « réparés » avant d’être remis en place.

«Ils ont dû créer une stomie [an opening on the abdomen] en raison des dommages qui ont été causés », a-t-elle déclaré.

La malheureuse aventurière a déclaré à ses abonnés qu’elle se remettait encore de l’opération.

Mathilde a juré de ne plus jamais faire de jet ski[/caption]





Un utilisateur a écrit : « J’ai entendu parler de ce genre d’accident, et c’est assez courant. Parfois, cela peut être bien pire et les gens perdent une partie de leurs intestins. »

« Oh ma fille ! C’est fou. Je n’ai jamais entendu parler d’une telle chose, maintenant que je sais que cela peut arriver, je ne pense pas que je recommencerai un jour », a déclaré un autre.

Mathilde a été contactée pour commenter.