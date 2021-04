Une femme de 21 ans «  portant des jumeaux  » livre le deuxième bébé le plus lourd du Royaume-Uni avec 5,8 kg

Selon la science médicale, le poids moyen d’une fille nouveau-née devrait être d’environ 7,5 livres, soit 3,4 kg. Cela vient avec un écart type d’environ 0,6 livre. Cependant, il existe des cas inhabituels et exceptionnels où le poids d’un bébé est beaucoup plus élevé que d’habitude. Récemment, une femme du Royaume-Uni a donné naissance à un enfant pesant 12 livres et 14 onces, soit environ 5,8 kg. On pense que la petite fille est le deuxième nouveau-né le plus lourd du Royaume-Uni.

La femme nommée Amber Cumberland, âgée de 21 ans, a eu une bosse inhabituellement grosse lorsqu’elle était enceinte de sa fille Emilia. Les médecins pensaient qu’elle portait des jumeaux en voyant sa grosse bosse, mais plus tard, ils ont découvert qu’elle portait un seul enfant. Amber a donné naissance à son bébé le 16 avril et le nouveau-né est maintenant considéré comme la deuxième fille la plus lourde du Royaume-Uni. Le nouveau-né ne pèse que 2 livres de moins que le bébé le plus lourd né en 2012.

La mère est citée par le Timesnow comme disant: « Les médecins pensaient que c’était des jumeaux pendant la grossesse parce qu’elle était si grande, même si nous ne pouvions en voir qu’une sur les échographies. Nous l’avons tellement entendu que nous avons commencé à croire qu’il y en avait une autre cachée là-dedans. » Elle a en outre informé que lorsque sa fille est née, son visage était blanc et tous les chirurgiens se regardaient en état de choc et en riant. Ils ont amené le nouveau-né à sa mère et lui ont dit: «Félicitations, vous avez eu un enfant en bas âge.

Selon les rapports, le bébé avait atteint la taille d’un bébé de 36 semaines en seulement sa 32e semaine.

Un peu de poids supplémentaire à la naissance peut ne pas poser de menaces pour la santé, mais lorsque le poids est beaucoup plus élevé que prévu, cela peut constituer un danger pour l’enfant ainsi que pour la mère. Plusieurs facteurs affectent le poids du bébé, notamment la santé maternelle, l’âge maternel, l’ordre de naissance et la génétique.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici