Une femme de 21 ans enregistre un moment terrifiant Le chauffeur d’Uber la harcèle sans relâche pour avoir des relations sexuelles malgré le fait qu’elle lui ait dit « non »

Une JEUNE femme a enregistré le moment terrifiant où un chauffeur d’Uber l’a harcelée sans relâche pour avoir des relations sexuelles – malgré le fait qu’elle lui ait dit « non ».

La femme de 21 ans, originaire d’Adélaïde en Australie-Méridionale, a partagé hier une vidéo sur TikTok la montrant assise sur le siège avant d’une voiture.

Une femme a enregistré le moment terrifiant où un chauffeur d’Uber l’a harcelée sans relâche pour avoir des relations sexuelles Crédit : TikTok

La femme de 21 ans a partagé une vidéo sur TikTok hier Crédit : TikTok

Elle a sous-titré la vidéo : « C’est pourquoi vous n’entrez pas seul dans un Uber. »

On entend le chauffeur lui demander si elle veut aller chez lui.

« Alors tu veux y aller maintenant ou pas ? » lui a demandé le chauffeur.

La femme a rejeté sa suggestion – déclarant plus tard dans les commentaires qu’elle restait calme pour éviter d’être agressée par le conducteur.

Elle lui a demandé : « Aller où ? » et il a répondu : « Chez moi ».

La femme a déclaré qu’elle rendait visite à ses amis, mais le chauffeur a continué d’essayer de la persuader, lui disant qu’il ne faudrait « que quelques minutes » pour se rendre chez lui.

Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas tromper son petit ami, ce à quoi le chauffeur a répondu : « Pas même une fois ? »

« Je suis trop loyale », a-t-elle dit.

Il a alors dit: « Même pas la moitié? »

La femme lui a demandé ce que signifiait « moitié » et le chauffeur a répondu : « La moitié signifie la moitié. Comme une pipe ou quelque chose comme ça. »

Elle a écrit plus tard qu’elle avait déjà été conduite par le même homme – mais qu’elle était surprise de son comportement et qu’elle n’utiliserait plus ses services.

La femme a déclaré qu’il « semblait très sincère » lors de leur première rencontre et lui avait parlé de sa petite amie.

Des téléspectateurs choqués ont partagé leurs réflexions sur la vidéo, l’un d’eux disant: « Tout le respect, mais vous n’auriez pas dû être si gentil avec lui. Il a juste profité de votre gentillesse et a continué. »

Un autre a écrit : « Vous avez fait ce qu’il fallait. Vous avez systématiquement refusé et diffusé la situation.

La femme a déclaré qu’elle avait signalé le chauffeur à Uber.

The Sun Online a contacté Uber pour commentaires.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.