Une femme de 21 ans a été amputée d’une jambe après avoir été «coupée complètement sous le genou» dans un délit de fuite d’horreur

La jambe d’une femme de 21 ans a été amputée après avoir été tranchée sous le genou lors d’un délit de fuite.

Angel Taylor a été sauvée par un ambulancier héroïque en congé qui l’a trouvée grièvement blessée dans le Farnham Bypass.

Angel Taylor a été retrouvé allongé dans le Farnham Bypass (A31), juste au-dessus de la frontière du Hampshire

La mère d’Angel, Sarah, 54 ans, a déclaré: « L’impact de la voiture lui a complètement enlevé la jambe en dessous du genou. Elle lui a tranché la jambe, je ne peux pas imaginer la douleur. »

Le bras de sa fille a également été cassé à deux endroits. De plus, Angel a eu un saignement au cerveau, des côtes cassées et un bassin brisé.

Sarah a ajouté: « Ses bras sont un patchwork de noir [bruises] ».

Angel a été frappé après avoir visité The Six Bells à Hale Road, dans le bourg de Farnham, dans le Surrey.

Elle traversait le Farnham Bypass (A31), juste au-delà de la frontière du Hampshire – une route qu’elle avait « traversée des milliers de fois auparavant », selon sa mère.

Aux premières heures du samedi 5 juin, Angel a été retrouvé grièvement blessé par un ambulancier paramédical en congé et un policier à la retraite, qui se sont tous deux arrêtés pour la sauver.

« [The off-duty paramedic] arrêté et lui a donné un traitement salvateur sur le bord de la route, sans lequel elle serait morte », a déclaré Sarah.

Angel a ensuite été emmené en ambulance à l’hôpital général de Southampton.

Ange avec sa maman, Sarah

Lorsque Sarah, une enseignante à la retraite, est arrivée à l’hôpital, elle pouvait à peine voir Angel parmi les divers tubes, pansements et équipements médicaux attachés à elle.

« Il y avait tellement de choses, tout ce que je pouvais voir était son bras sur le côté.

« C’était gris et je l’ai touché et il faisait si froid que je pensais qu’elle était morte. Cela m’a juste fait réaliser quoi qu’il arrive, je suis tellement reconnaissante qu’elle soit en vie », a déclaré Sarah.

Aux premières heures de samedi, un médecin a expliqué qu’Angel avait perdu le bas de sa jambe gauche dans l’accident.

« A ce stade, tout ce qui m’importait était de savoir si elle allait s’en sortir, allais-je perdre ma fille ? C’était si dur, j’étais dans cet état de stupéfaction », a ajouté Sarah.

Angel a subi une opération de huit heures.

Mais, en raison des graves dommages causés à la jambe gauche d’Angel lors de l’horreur, les médecins n’ont pu sauver que la partie supérieure.

Les chirurgiens l’ont amputé juste au-dessus du genou.

Une page GoFundMe a été créée pour aider à acheter des prothèses de jambes pour Angel

Merci à tous ceux qui ont fourni des informations suite à notre appel, ont abouti à l’arrestation de 2 hommes en lien avec l’échec de l’arrêt de la collision sur l’A31 #Farnham contournement 1h20 5/6. Voiture également récupérée. Une piétonne à l’hôpital avec des blessures graves. DM avec info ou séquences dashcam ref PR/45210058278 – Police de Surrey (@SurreyPolice) 6 juin 2021

Elle a été maintenue dans le coma pendant le week-end et, en raison d’une autre opération sérieuse le lundi 7 juin, ce n’est que mardi dernier qu’Angel a été amené.

Brave Angel » n’en a pas pleuré une seule fois ; elle dit que c’est arrivé, j’ai perdu ma jambe mais je vais aller mieux et marcher.

« Cela vous rend inspiré et elle a défié tous les impairs », a déclaré sa mère.

Sa fille va bientôt entreprendre un long chemin vers la guérison, mais elle « vivra le reste de sa vie dans la douleur et devra s’adapter à la vie avec un handicap », a-t-elle ajouté.

Jambes prothétiques

Angel, anciennement serveuse à Côte à Farnham, a appris qu’elle devra passer au moins six mois dans un fauteuil roulant.

L’amputation comporte également le risque de complications, c’est pourquoi Sarah a pour mission de fournir les meilleurs soins de réadaptation et des prothèses de pointe pour donner à sa fille les meilleures chances de mobilité possibles.

Au cours des deux premières années, elle aura besoin de deux jambes prothétiques, puis tous les cinq ans, elle en aura besoin d’une nouvelle pour le reste de sa vie, en raison de la fonte musculaire et des modifications de la forme du corps.

Mais le coût des meilleurs membres prothétiques n’est pas bon marché, c’est pourquoi Sarah a créé une page GoFundMe pour collecter 25 000 £.

« Si quelqu’un mérite une chance, c’est bien elle. Elle ne va pas la gâcher », a ajouté Sarah.

On ne sait pas quand Angel pourra quitter l’hôpital et rentrer chez lui, en fonction des niveaux de douleur et de la force, mais Sarah insiste sur le fait qu’elle est « si forte ».

Je suis tellement reconnaissante qu’elle soit en vie. La maman d’Angel, Sarah

Elle a déclaré: « Je dois sauver la vie de ma fille. Je dois lui donner la meilleure chance, et c’est la seule chose qui m’importe.

« Avec tout cela, elle reste la personne la plus positive que vous rencontrerez dans votre vie.

« Même maintenant, vous en repartez en vous sentant incroyable. Elle est mon monde. Je ne serais pas ici sans elle. »

Sarah dit sur la page GoFundMe – qui a jusqu’à présent collecté plus de 11 000 £ – « c’est une personne incroyable et a une personnalité contagieuse et un esprit incroyable.

« Elle n’a pas passé un moment à s’apitoyer sur son sort, son objectif est de bouger et de continuer. Je suis émerveillé. »

L’enquête sur le délit de fuite présumé se poursuit.

La police de Surrey a arrêté deux hommes d’Aldershot soupçonnés d’un certain nombre d’infractions.

Il s’agit notamment des blessures graves au volant, des voies de fait causant des lésions corporelles graves, de la conduite en état d’ivresse ou de drogues, de l’omission de signaler un accident et de ne pas s’arrêter sur les lieux d’un accident.

Tous deux ont été libérés sous enquête.