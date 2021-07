Une femme de 19 ans à Chicago découvre que son cœur est du mauvais côté de la poitrine

Une femme de 19 ans basée à Chicago a été choquée de savoir que son cœur est situé du mauvais côté de sa poitrine. La femme nommée Clarie Mack a subi une radiographie pulmonaire en juin alors qu’elle souffrait d’une toux persistante pendant deux mois. Lors de l’examen, les médecins ont repéré quelque chose d’inhabituel dans sa poitrine, la laissant en état de choc. Le médecin a découvert qu’elle souffrait d’une infection pulmonaire. Cependant, ils ont vite découvert que son cœur était du côté droit de sa poitrine au lieu du côté gauche. Cette condition est appelée dextrocardie en termes médicaux, ce qui est très rare. Moins d’un pour cent de la population mondiale en souffre, cependant, cela ne met généralement pas la vie en danger et Clarie n’a besoin d’aucune assistance médicale à l’heure actuelle. Elle a initialement partagé son histoire sur TikTok et elle est devenue virale sur Internet.

Alors qu’elle vidéo a recueilli plus de trois millions de vues, elle a déclaré dans la vidéo que le médecin était tellement confus et a commencé à rire qu’elle ne pouvait pas le croire. Elle est citée par News.com comme ayant déclaré: « Mon père était vraiment paniqué et ma mère pensait que c’était hilarant que je ne l’aie pas découvert jusqu’à maintenant. » Clarie n’avait jamais fait de radiographie pulmonaire, alors elle ne pouvait pas savoir que son cœur était à l’envers. Elle a également partagé les photos de sa radiographie sur TikTok.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle anomalie médicale est découverte. Auparavant, une femme du Bengale occidental aurait découvert après 30 ans qu’elle était un homme. Elle a même été mariée pendant neuf ans. Bien que son apparence soit celle d’une femme, l’utérus et les ovaires sont absents depuis la naissance et elle n’a jamais eu de menstruation.

Elle a appris cette nouvelle choquante lors de sa visite à l’hôpital de cancérologie Netaji Subhas Chandra Bose à Birbhum pour faire contrôler ses douleurs abdominales. Après avoir effectué un test de caryotypage, les médecins ont découvert que son complément chromosomique était « XY » et non « XX » comme chez les femmes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici