Une femme de 18 ans expulsée par un colocataire pour ne pas s’être baignée en quatre mois

Suivre une bonne hygiène est un élément important du maintien d’un mode de vie sain. En fait, si vous vivez avec quelqu’un d’autre, vous devez faire très attention à votre hygiène personnelle car cela pourrait affecter l’autre personne. Une situation similaire a été rencontrée par une femme, qui a apparemment jeté son colocataire de 18 ans de son appartement après que ce dernier n’ait pas montré « aucun respect pour l’hygiène personnelle ». La femme a affirmé que son colocataire n’avait pas pris de douche pendant quatre mois d’affilée.

Dans un article de Reddit, la femme furieuse a écrit ses malheurs de vivre avec un colocataire qui était médiocre pour maintenir la propreté. La femme de 23 ans a allégué que bien que sa colocataire ait l’habitude de faire une séance de jogging de deux heures, elle ne prenait jamais de bain, ce qui se traduisait par un appartement malodorant. Elle a demandé aux utilisateurs leur avis pour savoir si sa décision de mettre à la porte son colocataire était raisonnable ou non.

Selon un rapport du Mirror, la femme a écrit: « J’ai (23F) un colocataire (18F) qui n’a aucun respect pour l’hygiène personnelle. Nous vivons ensemble depuis quatre mois et je ne supporte plus de vivre avec elle. Elle ne se douche pas. En quatre mois, elle ne s’est pas douchée une seule fois. Cependant, elle fait une course de deux heures tous les matins. Je ne supporte plus l’odeur. Ça me fait mal au ventre. J’ai essayé de lui en parler, mais elle s’en débarrasse et dit qu’elle va se doucher mais ne le fait jamais.

Bien que la femme frustrée ait averti sa colocataire qu’elle serait obligée de la mettre à la porte si elle ne prenait pas de douche, la jeune étudiante de 18 ans lui a fait la sourde oreille, poursuivant sa mauvaise hygiène. C’est alors que le propriétaire de l’appartement est intervenu et a pris les choses en main. Après être entré dans la chambre des deux femmes, le propriétaire a compris la situation déchirante alors que la puanteur lui frappait le nez, lui donnant envie de “vomir”.

« … Il est venu et à la seconde où il est intervenu, j’ai pu le voir essayer de ne pas vomir. Il l’a appelée et lui a dit qu’elle avait 30 jours pour déménager, sinon elle serait expulsée de force », a lu le post Reddit de la femme. Bien que la femme envisageait sa décision de forcer sa colocataire à quitter la maison, les utilisateurs de Reddit l’ont soutenue.

« Tu n’es pas… Si elle sent si mauvais que l’appartement pue au point que le propriétaire vomit, ce n’est pas normal. Tu lui as parlé, elle n’a rien fait”, s’est défendu un internaute.

“Votre colocataire a de la chance de ne pas être poursuivie par votre propriétaire pour des dommages durables à l’appartement. Les odeurs pénètrent dans les murs et les tissus. Qu’il s’agisse de fumer ou de laisser la moisissure s’accumuler, des chaussures malodorantes, etc. – si l’odeur est si mauvaise qu’elle est immédiatement apparente sur un pied dans la porte, elle peut même ne pas pouvoir être aérée hors de l’endroit et constituerait un dommage à l’appartement “, a noté un autre.

