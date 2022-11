Une femme de 102 ans retrouve la tombe de son bébé mort-né après 76 longues années

Une femme de 102 ans qui a récemment découvert le lieu de repos de sa petite fille mort-née a déclaré que cela lui avait procuré un grand soulagement. Selon un rapport de la BBC, la femme identifiée comme Marjorie Rigby a trouvé l’emplacement de la tombe de son bébé après 76 ans. C’était en septembre 1946 lorsque Marjorie a accouché pendant trois jours, malheureusement, son bébé était mort-né. La personne âgée se souvient vaguement d’avoir entendu une conversation entre le consultant de l’hôpital et la matrone : « Ce bébé est mort. Nous allons l’emmener à l’hôpital. Marjorie a révélé que le consultant ne parlait qu’à la matrone et ne lui parlait pas du tout.

Elle a accouché du bébé en sachant qu’il est mort et pendant plus de sept décennies après l’événement traumatique, la femme âgée ne savait pas ce qui s’était passé ensuite. Selon Marjorie, elle a été laissée dans une pièce et personne n’est venu lui parler avant qu’elle ne soit renvoyée chez elle deux semaines plus tard. « J’ai juste été ramené dans ma chambre et je suis parti. Personne n’est venu me parler et me dire comment continuer à vivre. Je suis juste rentrée chez moi et j’ai continué », a-t-elle déclaré. Marjorie, qui était dans l’armée de l’air auxiliaire féminine pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu deux autres filles, mais n’a jamais pu oublier son aîné, Laura.

Lorsque la fille de Marjorie, Angela Rigby, a vu une émission sur BBC North West Tonight sur une mère qui a trouvé le lieu de repos de son fils mort-né 6 décennies plus tard, elle a commencé à chercher de l’aide pour sa mère et est tombée sur l’organisme de bienfaisance nommé Brief Lives Remembered. L’organisme de bienfaisance a non seulement retrouvé la tombe de Laura, qui se trouverait dans un cimetière de Stockport, mais a également conseillé la famille sur la manière d’obtenir le certificat de naissance du bébé mort-né.

La fille de Marjorie a révélé qu’elle avait trouvé sa sœur enterrée aux côtés de cinq autres bébés et d’un adulte dans un petit cercueil dans un terrain non marqué. Angela Rigby a également rendu visite à sa défunte sœur et a pris un bouquet de fleurs à déposer sur sa tombe. “Ça a vraiment été un grand soulagement de savoir où elle se trouve et qu’elle a été mise dans un cercueil avec d’autres bébés”, a déclaré Marjorie après avoir découvert le lieu de repos de son mort-né.

