Une femme de 100 ans atteinte de démence a été décapitée dans son fauteuil roulant par son petit-fils brandissant une hache qui avait du mal à prendre soin d’elle, selon un procès pour meurtre

Un homme accusé d’avoir décapité sa grand-mère centenaire avec une hache alors qu’elle se recroquevillait dans son fauteuil roulant a été jugé à Hambourg.

Amalie G, une ouvrière agricole à la retraite, a été retrouvée morte dans son appartement de la ville allemande après l’agression perpétrée par son petit-fils Artur B, 37 ans, en mars, selon les enquêteurs.

Après son arrestation, Artur, qui avait été soigné et prescrit des médicaments pour des problèmes psychologiques selon le média allemand Imagea consulté un psychiatre et a affirmé qu’il avait du mal à faire face aux soins de sa grand-mère en fauteuil roulant qui souffrait de démence.

Mais un proche a déclaré à Bild qu’Artur, un ancien soldat, était considéré comme « le mouton noir de la famille » et qu’Amalie se plaignait régulièrement qu’il la volait.

« La plupart du temps, il était au chômage et il manquait constamment d’argent. Les membres de sa famille ont gardé leurs distances avec lui », a ajouté le proche.

Artur a été arrêté après avoir appelé la police pour les informer de son crime.

Les coroners ont déterminé qu’Amalie avait été frappée 16 fois avec l’arme alors qu’elle tentait en vain de se défendre avec un aspirateur sans fil, et qu’elle était décédée lorsqu’un coup lui avait sectionné la moelle épinière.

Amalie G, une ouvrière agricole à la retraite, a été retrouvée morte dans son appartement de Hambourg après l’agression de son petit-fils Artur B, 37 ans, en mars, ont indiqué les enquêteurs.

En attendant son procès après son arrestation, Artur (à gauche au tribunal cette semaine et à droite sur l’image non datée), qui avait été soigné et prescrit des médicaments pour des problèmes psychologiques selon le média allemand Bild, a consulté un psychiatre et a affirmé qu’il avait du mal à se débrouiller avec son fauteuil roulant. grand-mère attachée qui souffrait de démence

Artur aurait appelé la police pour lui dire qu’il avait décapité sa grand-mère et les policiers auraient découvert une hache sur les lieux du crime.

« D’après les résultats préliminaires de l’autopsie, on peut supposer qu’une section de la moelle cervicale provoquée par une force vive et contondante est la cause du décès. Le crime présumé est une hache trouvée sur les lieux du crime», a déclaré le procureur en chef Liddy Oechtering après le meurtre.

Un voisin de la grand-mère assassinée a déclaré à Bild : « Nous avions en fait de bons contacts avant sa mort. Amalie m’a dit que son petit-fils était déjà entré par effraction dans l’appartement par le balcon et voulait lui voler son argent.

Le voisin a déclaré qu’Artur venait régulièrement s’occuper de sa grand-mère, mais que les deux hommes se disputaient fréquemment et étaient souvent assez bruyants pour être entendus.

« Le petit-fils venait régulièrement dans l’appartement de sa grand-mère et s’occupait d’elle. Mais il y a quand même eu des disputes.

Des proches ont émis l’hypothèse qu’une dispute sur l’argent avait aggravé la situation la nuit du meurtre. Artur aurait appelé la police pour lui dire qu’il avait décapité sa grand-mère et les policiers auraient découvert une hache sur les lieux du crime sanglant.

Interrogé par Bild, le procureur a déclaré qu’Artur B n’avait pas de casier judiciaire.

Selon les informations dont dispose le journal Hamburger Abendblatt, l’homme n’était connu de la police que pour des délits mineurs et aucun d’entre eux n’était un acte de violence.

Artur témoignera lundi devant le tribunal de Hambourg.