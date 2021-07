Une femme d’Atlanta se réveille avec un chat africain sauvage assis à côté de son visage

Une femme de Géorgie, aux États-Unis, s’est réveillée choquée lorsqu’elle a trouvé un chat étrange sur son lit le 30 juin au matin. Ajoutant à sa peur, il a été découvert que le chat était un serval, un chat africain sauvage qui s’était faufilé dans sa maison et avait sauté sur son lit pendant qu’elle dormait. Kristine Frank, une habitante du quartier de Brookhaven à Atlanta, pense que l’animal exotique a dû entrer dans leur maison après que son mari ait promené leur chien de compagnie, laissant la porte ouverte. S’adressant à CNN, Frank a déclaré que le félin n’était qu’à 6 pouces de son visage, lui donnant la peur de sa vie. Elle a été terrifiée lorsqu’elle a réalisé que ce n’était pas un chat normal et est sortie lentement de la pièce alors que son mari ouvrait la porte pour le laisser sortir de la maison. Après l’incident, elle s’est demandé s’il s’agissait d’un léopard ou d’un bébé ou d’une maman.

Elle a ensuite appelé le contrôle des animaux qui l’a renvoyée au ministère des Ressources naturelles et l’incident fait l’objet d’une enquête.

Elle a déclaré au point de vente qu’il mesurait environ 2 pieds et demi et pensait qu’il était gardé comme animal de compagnie dans le quartier. Frank admet qu’elle était toujours terrifiée parce que le chat est illégal et qu’elle ne savait pas ce qu’il était capable de faire. Selon l’Animal League Defense, posséder un chat sauvage est illégal en Géorgie bien qu’il n’y ait pas de lois fédérales contre cela.

Alicia Prygoski, ALDF Senior Legislative Affairs Alicia a déclaré au média que de tels cas mettaient en danger d’autres membres de la communauté tout en montrant pourquoi la possession de chats sauvages est interdite. Elle a ajouté que ces animaux ne sont pas destinés à la possession privée en raison des comportements naturels qu’ils présentent. Elle souligne que le commerce des chats sauvages n’est pas encore bien réglementé dans l’État américain et que, par conséquent, de nombreuses espèces de chats sauvages sont gardées comme animaux de compagnie.

Le félin sauvage est toujours en liberté et des pièges ont été installés dans le quartier après quoi il serait remis à un sanctuaire. Les citoyens sont priés d’informer les autorités s’ils repèrent le chat et sont avertis de rester à l’écart.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici