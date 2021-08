Une femme d’Assam combat l’agresseur qui a tenté de la tripoter et le fait arrêter

Un motard déguisé a cherché à agresser une jeune fille sous prétexte de lui demander son chemin lors d’un événement troublant qui impliquait d’outrager la pudeur d’une fille. Selon une vidéo virale de l’événement, l’homme a tenté de tripoter la fille dans une ruelle d’un quartier résidentiel de Guwahati. Ce qui est plus surprenant, c’est que tout l’incident s’est déroulé en plein jour samedi.

Selon les rapports, la jeune fille a été abasourdie et manifestement perturbée lorsqu’elle a réalisé ce qui lui était arrivé, tandis que le délinquant, identifié comme Madhusana Rajkumar de Panjabari, a tenté de quitter les lieux, ses connaissances et ses années de formation en MMA lui ont permis de réagir rapidement. et empêcher l’homme de s’enfuir.

Dans la vidéo virale qui fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir la fille combattre l’agresseur alors qu’il essaie de la tripoter. Une jeune femme, qui semble être une banlieusarde, est entendue déclarant : « Cet homme s’est approché de moi et a tenté de me tripoter. Il s’est approché de moi et m’a demandé la direction de Chinaki Path; J’ai répondu deux fois, mais il n’arrêtait pas de s’approcher et de demander. Il s’est approché et a tenté de me peloter. »

Les images révèlent également que bien que l’agresseur ait tenté de s’enfuir, la fille avec audace a réussi à l’appréhender. Elle a ensuite poussé la moto du coupable près d’un drain à côté de la voie car il était déséquilibré et essayait de se dépêcher.

Dans une interview avec The Assam Tribune, la femme a déclaré : « Il existe un sentiment bien ancré que les femmes devraient être protégées, mais les femmes devraient être aussi en sécurité que les hommes lorsqu’elles quittent leur maison. Cependant, en raison de ces taupes noires dans la société, les femmes sont maintenant obligées de se battre pour leur protection. À cause de situations comme celle-ci, les parents hésitent à laisser leurs filles quitter la maison. »

Dans les images, l’accusé porte un masque facial et un casque, qu’il a finalement dû retirer alors qu’une foule de résidents furieux se rassemblait à proximité. La jeune fille a finalement signalé l’incident à la police.

Les internautes ont salué la décision de la fille. Ils ont remarqué que c’était vraiment courageux de sa part de résister à un comportement aussi dégoûtant.

Cependant, l’homme a ensuite été capturé par la police de Dispur et condamné en vertu de la section IPC 354 et de deux autres. Le département de police de Guwahati a tweeté à ce sujet : « Avec la réf. à l’incident odieux d’agression à Rukmini Nagar sous Dispur PS – FIR 2719/21 a été enregistré, l’accusé a été arrêté et transmis. L’affaire sera portée à sa conclusion logique et justice sera rendue. Nous nous engageons à assurer la sûreté et la sécurité de nos citoyens. »

Avec réf. à l’incident odieux d’agression à Rukmini Nagar sous Dispur PS – FIR 2719/21 a été enregistré, l’accusé a été arrêté et transmis. L’affaire sera portée à sa conclusion logique et justice sera rendue. Nous nous engageons pour la sûreté et la sécurité de nos citoyens. pic.twitter.com/3gRHzodlqa – Police de Guwahati (@GuwahatiPol) 31 juillet 2021

Que pensez-vous de l’incident ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici