Une femme danse sur Telugu Hit ‘Ra Ra Reddy’ avec sa belle-mère coréenne

Le pouvoir de la musique est tel qu’elle transcende les cultures et unit les peuples au-delà des frontières. Découvrez la vidéo qui fait fureur sur les réseaux sociaux ces derniers temps. L’utilisateur des médias sociaux Dasom Her, a dansé avec enthousiasme sur les airs de la chanson extrêmement célèbre Ra Ra Reddy I Am Ready de Lipsika et Aditya Iyengar avec sa belle-mère coréenne, Jungyi Lee.

Dans la vidéo, qui a été publiée il y a quelque temps, on peut voir la femme et sa belle-mère portant respectivement des hanboks roses et bleus. Parallèlement à la vidéo, Dasom a articulé une note adorable pour sa mère, qui disait: «Peu importe à quel point ce monde devient sombre, nous le conquérirons avec amour. L’amour gagne toujours! Toujours l’amour! Cette chanson, cette danse, ce moment avec ma mère, tout me fait avancer ! Mon amour pour toi! J’espère que toi aussi tu continueras ! Nous sommes là l’un pour l’autre !”

Le clip a suscité un engagement massif depuis sa publication. Il a obtenu plus de soixante-douze mille likes et huit vues lakh. Les internautes n’ont pas reculé en arrosant la section des commentaires de compliments.

Un utilisateur d’Instagram a écrit : « On dirait que vous appréciez tellement la danse. Je l’ai aimé. Beaucoup d’amour pour maman et toi. Un autre utilisateur a écrit : « Je sais que personne ne peut rester comme ça après avoir entendu notre musique Telugu, c’est vraiment magique, tout le monde réagira aux rythmes ». Un troisième utilisateur a commenté : « Wow ! Danse absolument magnifique. Restez heureux et bénis tout le monde. Pendant ce temps, certains Instagrammers ont également complimenté le duo pour leur tenue. L’un d’eux a écrit : « Daebak !!! Vraiment adoré didi! Auntyji et vous avez l’air cool en hanbok ! J’ai adoré et comme je suis bengali, je veux dire une chose (Oshadharon khub bhalo hoyeche) Eh bien, je veux juste essayer le hanbok une fois Josimhae. saranghae.

Dasom bénéficie d’un nombre de fans de plus de cinquante-quatre mille personnes sur son compte Instagram. Elle publie souvent du contenu captivant avec sa belle-mère.

