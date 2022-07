Une femme dansant sur des chansons Desi sans souci dans le monde est une pure joie à regarder

Il y a un vieux dicton – l’âge n’est qu’un chiffre – et cette femme dans une vidéo virale le prouve. Au cours des derniers mois, un certain nombre de personnes âgées ont pris d’assaut Internet avec ses mouvements de danse, ses dialogues originaux et ses réactions adorables. Maintenant, une vidéo d’une femme âgée dansant sur diverses chansons en hindi et en punjabi est devenue virale. La femme, d’une manière très insouciante, a dansé sur ces airs, laissant les internautes impressionnés. Eh bien, dansez comme si personne ne vous regardait et ce grand-mère desi laisse clairement tomber des indices sur la façon de le faire.

Le clip a été partagé par une poignée Twitter et a réussi à recueillir 103 000 vues. “J’aime tellement cette femme, tellement heureuse de la voir vivre sa vie selon ses propres termes et conditions”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regardez la vidéo ici :

J’aime tellement cette femme, tellement heureuse de la voir vivre sa vie selon ses propres termes et conditions ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/DUUh7LoMnt – Mirza nazie (@nazish_zeb) 8 juillet 2022

Les Tweeples peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo avec leurs légendes. “Maintenant, c’est vivre sa vie selon ses propres termes ! Je ne sais pas qui elle est mais je lui envoie plein d’amour ! a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Elle fait elle-même des vidéos dans cette tenue. Le mari et la femme sont jeunes et très créatifs. Une bonne chimie entre eux.”

Dans une autre histoire similaire, une femme âgée a été aperçue en train de faire vibrer la scène de danse avec sa danse super énergique sur Saami Saaami. La femme a dansé sur l’air du film Pushpa: The Rise. Dans le clip, la chanson populaire Saami Saami de Mounika Yadav joue en arrière-plan alors que grand-mère devient folle et montre ses mouvements agiles. Eh bien, dansez comme si personne ne vous regardait et ce grand-mère desi laisse clairement tomber des indices sur la façon de le faire. Le clip a été partagé par une page Instagram, qui porte le nom de Gidda Company. Jusqu’à présent, le clip a amassé plus de 59 000 lectures, laissant les internautes divertis et des tonnes de commentaires. La page avait en outre demandé à ses abonnés de taguer les personnes qui danseront comme grand-mère à l’avenir.

Alors que certains ont établi des comparaisons hilarantes entre le grand-mère et la star de Bollywood Nora Fatehi, un utilisateur a déclaré qu’il y avait des chances que l’acteur copie les mouvements de danse énergiques du grand-mère viral. Un autre utilisateur a même appelé le dadi “version féminine de champak chacha”. Le clip a quitté Internet en plusieurs parties, mais ce n’est pas la première fois que les mouvements de danse d’une personne âgée prennent d’assaut Internet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.