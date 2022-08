Une femme dans un état grave mais stable après un accident de bateau près de la marina de West Kelowna

L’alcool n’a pas été exclu comme cause

Une femme reste dans un état grave mais stable après avoir été éjectée d’un bateau vendredi 29 juillet lorsqu’il est entré en collision avec un quai.

La GRC de West Kelowna a été appelée pour un incident maritime vers 20 h 30 vendredi dans le secteur du 3745 West Bay Road.

Un Sea Ray de 20 pieds s’était écrasé sur le quai du camp biblique de Green Bay à ce qui semblait être une vitesse élevée.

On pense que la femme était la conductrice et la seule personne à bord du bateau au moment de l’accident, mais le service d’incendie de West Kelowna a effectué une recherche dans la zone et a confirmé qu’il n’y avait pas d’autres victimes.

La police dit que c’est une chance que personne d’autre n’ait été blessé car de nombreux passants se trouvaient dans la région.

L’alcool n’a pas été exclu comme cause pour le moment.

