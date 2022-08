Une femme dans la vingtaine retrouvée morte dans un appartement alors qu’un homme de 51 ans arrêté pour suspicion de meurtre

Une FEMME dans la vingtaine a été retrouvée morte dans son appartement et un homme de 51 ans a été arrêté, soupçonné de son meurtre.

Le jeune non identifié de 20 ans a été découvert à Tameside, dans le Grand Manchester, ce matin et l’homme plus âgé a été arrêté comme seul suspect.

La femme a été retrouvée morte dans un appartement sur Manchester Road dans la région d’Ashton-under-Lyne

La police a reçu un appel signalant le décès d’une femme peu avant 9h15 ce matin.

Peu de temps après, l’homme de 51 ans est arrivé au poste de police local et a été arrêté, soupçonné de meurtre.

Le suspect, qui était connu de la victime, est interrogé par des détectives en garde à vue au fur et à mesure de l’enquête.

La police a déclaré qu’elle “gardait l’esprit ouvert” alors que les enquêtes se poursuivaient sur les lieux.

Mais les enquêteurs sont convaincus qu’ils ne recherchent aucun autre suspect pour le moment.

La police du Grand Manchester a désespérément exhorté toute personne susceptible d’avoir des informations à se manifester pour aider à l’enquête.

La famille de la victime a été informée et est prise en charge par des agents spécialisés.

L’inspecteur-détective en chef Liam Boden, de l’équipe des incidents majeurs, a déclaré: «C’est une nouvelle vraiment choquante pour les proches de cette jeune femme à recevoir aujourd’hui, et nous nous engageons à faire tout notre possible pour soutenir sa famille et leur apporter les réponses qu’ils mériter.

«Nous avons un homme en garde à vue après son arrivée au poste de police d’Ashton très peu de temps après que l’incident nous a été signalé; il est maintenant interrogé sur des soupçons de son meurtre.

“Bien que cela semble avoir été un incident confiné où le suspect était connu de la victime, nous voulons nous assurer que toutes les pistes d’enquête possibles sont explorées et donc toute personne disposant d’informations devrait entrer en contact.”

Les informations doivent être transmises à la police en appelant notre salle des incidents majeurs au 0161 856 6777 en citant l’incident 763 du 25/08/2022.

Les détails peuvent être transmis anonymement à l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.