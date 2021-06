Une femme dans la vingtaine et un homme dans la soixantaine retrouvés morts en tant que suspect, 52 ans, arrêté pour suspicion de meurtre

Une FEMME dans la vingtaine et un homme dans la soixantaine ont été tragiquement retrouvés morts dans une maison ce matin.

La police a arrêté un homme de 52 ans en lien avec le double meurtre à Basingstoke, dans le Hampshire.

L’homme et la femme ont été retrouvés morts à l’adresse Crédit : google maps

Les flics ont été appelés aux premières heures du dimanche matin à une adresse de Buckland Avenue.

Ils ont trouvé un homme dans la soixantaine et une femme dans la vingtaine souffrant de blessures graves.

Les deux personnes ont été tragiquement déclarées mortes sur les lieux.

Dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre, la police a arrêté ce matin un homme de 52 ans soupçonné de meurtre.

Le suspect reste en garde à vue pour le moment.

Les trois personnes se connaissent, a confirmé la police.

Le surintendant-détective Neil Corrigan a déclaré: «Nous comprenons que cet incident sera un choc pour la communauté locale.

« Soyez rassurés, nous avons un certain nombre d’officiers qui travaillent dur sur les lieux et dans les environs pour établir les circonstances exactes, et un homme est en détention.

« Nous pensons que toutes les parties impliquées dans cet incident se connaissaient.

« Si vous habitez dans la région et avez des informations ou des préoccupations concernant cet incident, n’hésitez pas à parler à l’un de nos officiers si vous les voyez, ou appelez-nous au 101 en citant l’opération Carnation. »