Une jeune femme est décédée après avoir été heurtée par un bus dans la banlieue est de Sydney devant des acheteurs horrifiés.

Les services d’urgence ont été appelés à Grafton Street, Bondi Junction, vers 10 h 15 mercredi, suite à des informations selon lesquelles une femme, âgée d’une vingtaine d’années, avait été heurtée par un bus.

Elle a été traitée sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux de NSW pour des blessures importantes, mais malgré tous leurs efforts, elle est décédée sur les lieux.

Le chauffeur de bus a été évalué sur les lieux et traité pour choc.

L’accident s’est produit dans la voie de bus devant les appartements avec services hôteliers du Meriton Suites, à seulement une rue du centre commercial Westfield de Bondi.

Une femme, âgée d’une vingtaine d’années, est décédée tragiquement après avoir été heurtée par un bus à Bondi mercredi matin. Sur la photo: services d’urgence sur les lieux

Une scène de crime a été mise en place par des officiers attachés au commandement de la zone de police de la banlieue est et sera examinée par l’unité d’enquête sur les accidents.

La rue Grafton est fermée entre les rues Newland et Grosvenor dans les deux sens. Les bus parcourent des itinéraires normaux.

L’inspecteur Nadia Tomlinson, directrice des opérations de service pour NSW Ambulance, a déclaré que cinq équipages avaient été envoyés sur les lieux.

«Nos ambulanciers ont travaillé sans relâche pour fournir le meilleur traitement au patient, mais malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient rien faire», a-t-elle déclaré.

«Lorsque nous sommes appelés à un accident de la route, il y a toujours des complexités qui se présentent, et nous sommes formés et prêts à faire face à toute situation.

Sur la photo: la police et les ambulanciers sur les lieux de l’accident de bus à Bondi

La rue Grafton a été fermée entre les rues Newland et Grosvenor dans les deux sens

«Nous obtenons souvent une description limitée de la scène et devons nous préparer le plus rapidement possible pour traiter notre patient.

«Le plus difficile est de savoir que si une personne est dans un état critique, il est de notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour lui fournir le traitement vital dont elle a besoin.

Des policiers et des équipes de secours ont parlé à des témoins désemparés et ont éloigné la circulation de la zone.

Un rapport sera préparé pour l’information du coroner.

Les habitants ont réagi aux nouvelles sur les médias sociaux, beaucoup qualifiant le lieu de « dangereux » et offrant leurs condoléances.

«C’est une zone tellement dangereuse là-bas! RIP adorable », a écrit une personne.

« L’ensemble de la correspondance bus / train BJ n’est pas conçu pour cette quantité de trafic », a ajouté un autre.

«RIP si triste, c’est un endroit dangereux», a déclaré quelqu’un d’autre.

‘Quelle tristesse. Pauvre pauvre femme », lit-on dans un quatrième commentaire.

Des témoins s’entretiennent avec la police sur les lieux de l’accident à Bondi mercredi matin