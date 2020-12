Une femme d’une trentaine d’années a été accusée de meurtre après qu’un garçon de quatre ans a été retrouvé mort dans un appartement à Plumstead, dans le sud-est de Londres.

Les agents ont été appelés dans une propriété à Invermore Place peu avant 8 heures dimanche.

Le garçon a été retrouvé « sans vie » et a été déclaré mort sur les lieux à la suite des tentatives de le réanimer par les services d’urgence.

La femme et l’enfant sont apparentés et les plus proches parents ont été informés.

Mais la police a décidé de ne pas encore nommer le couple.

La femme a été arrêtée sur les lieux et placée en garde à vue avant d’être inculpée plus tard dimanche.

Elle a par la suite comparu devant le tribunal de première instance de Bromley lundi et a été placée en détention provisoire pour comparaître à Old Bailey mercredi.

Les enquêtes se poursuivent, ont déclaré les détectives.

Une autopsie sera effectuée jeudi.