Une femme dans la soixantaine décède après avoir été heurtée par une voiture lors d’une poursuite policière à Wigan

UNE FEMME est décédée dans une horrible collision avec une voiture poursuivie par la police.

Les agents poursuivaient une voiture qui ne s’était pas arrêtée à Wigan lorsqu’elle a percuté un véhicule conduit par la victime.

La femme est décédée après avoir été heurtée par une voiture alors qu’elle était poursuivie par la police

La femme, âgée d’une soixantaine d’années, a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves suite à l’horreur d’hier après-midi.

Malheureusement, elle n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte peu de temps après.

La police du Grand Manchester a confirmé qu’un homme avait été arrêté, mais aucun autre détail n’a été publié.

Ils ont dit que la victime féminine n’était pas impliquée dans la poursuite policière.

La force s’est maintenant référée à la Direction des normes professionnelles du GMP et au Bureau indépendant pour la conduite de la police.

Le surintendant Ian Jones du district de Wigan de GMP a déclaré: « Nos sincères pensées et nos condoléances vont à la famille et aux amis de la femme qui est malheureusement décédée à la suite de l’incident survenu plus tôt dans la journée.

« Nous comprenons que le public est préoccupé par des incidents de cette nature et conformément à la procédure normale, des renvois ont été faits à la Direction des normes professionnelles de GMP et au Bureau indépendant pour la conduite de la police.

« Des enquêtes comme celle-ci entraînent souvent des fermetures de routes qui peuvent causer des perturbations importantes et nous remercions la communauté locale et les usagers de la route pour leur patience pendant la fermeture de la route. »

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant le journal des incidents 2166 du 26/6/2023.