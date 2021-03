Une femme de la région de Gota de la ville d’Ahmedabad a déposé une plainte auprès de la police contre son mari NRI. Selon la femme, son mari, qui est maintenant basé à Dubaï, a fait couler de la bière dans la gorge de leur fille de deux ans. Elle a également allégué qu’il l’avait privée de relations sexuelles pendant plus d’un an. Dans son FIR, la femme a écrit qu’elle s’était mariée en 2016 et avait déménagé à Dubaï avec son mari en 2017. Il l’aurait ensuite forcée à boire de la bière et donnerait à leur fille des canettes de bière vides pour jouer avec.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy