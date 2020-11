Une femme d’affaires glamour de haut vol accusée d’avoir escroqué 15 millions de dollars dans une escroquerie à la garderie

Une femme d’affaires glamour a été inculpée après avoir prétendument escroqué jusqu’à 15 millions de dollars dans un stratagème de fraude dans une garderie qui utilisait des “ enfants fantômes ” pour dénoncer les contribuables.

Ola Ouda, 42 ans, a été arrêtée par la police fédérale australienne à Melbourne, avec son partenaire Amjad Shehada, 47 ans, et trois autres co-accusés après une enquête d’un an.

La police allègue que le propriétaire jet-setting de Prime Family Day Care – qui publie régulièrement des photos sur son Instagram présentant son style de vie somptueux – fait partie d’un syndicat criminel fraudant les subventions à la garde d’enfants et le plan de relance COVID-19.

Elle peut être vue sur ses comptes de médias sociaux en train de vivre de luxueuses vacances à l’étranger et de poser à côté de voitures de sport.

Mercredi, des officiers de l’AFP se sont déplacés vers Mme Ouda – faisant irruption par la porte de son domicile de Doncaster East.

Des mandats de perquisition simultanés ont également été exécutés dans 10 autres locaux répartis dans huit banlieues de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud.

Plus de 150 membres de l’AFP et 110 représentants du gouvernement – de Services Australia, du ministère de l’Éducation, des Compétences et de l’Emploi et du ministère de l’Éducation et de la Formation de Victoria – ont participé à l’opération de 11 mois.

À la suite des descentes dramatiques, les enquêteurs se sont entretenus avec plus de 70 éducateurs de garderies familiales de Melbourne et des parents considérés comme des personnes d’intérêt en lien avec le réseau de fraude présumé.

La police a déclaré que l’entreprise de Mme Ouda avait reçu plus de paiements du gouvernement fédéral que tout autre fournisseur de services de garde d’enfants en Australie en faisant des réclamations pour les enfants qui ne fréquentaient pas réellement le service.

Les enquêteurs allèguent également que le couple riche a faussé le programme JobKeeper en réclamant 2,4 millions de dollars de faux paiements via un restaurant qu’ils dirigent.

“Nous affirmons que les deux principaux co-accusés du réseau de fraude ont financé des modes de vie grandioses et luxueux grâce à de l’argent escroqué aux contribuables australiens”, a déclaré Todd Hunter, commandant des enquêtes du Commandement sud de l’AFP.

“ L’argent qui appartient à notre communauté, pour aider à prendre soin de certains de nos plus vulnérables, nous alléguons qu’il a plutôt été utilisé pour payer la facture d’un vaste portefeuille immobilier, dépensé pour des propriétés ici à Melbourne et à l’étranger, ainsi que un certain nombre de vacances luxueuses.

Mme Ouda a fondé Prime Family Day Care en 2013 après avoir travaillé dans l’industrie pendant plus de 15 ans.

Mme Ouda et son partenaire, ainsi qu’un homme de 47 ans, un employé de bureau senior de 39 ans et un autre, ont été accusés d’une litanie d’infractions de fraude, y compris de complot en vue de causer une perte au Commonwealth.

La police a maintenant suspendu le permis de la garderie pour demander la subvention pour la garde d’enfants.

L’AFP a déclaré: “Cela pourrait prendre plusieurs mois pour déterminer exactement combien de personnes auraient été volées”, et qu’ils s’attendent à ce que d’autres accusations suivent.

L’accusé comparaîtra au tribunal en juin 2021.