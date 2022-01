Une femme d’affaires du Kerala a plus de 1300 jouets en peluche Disney, dit que son passe-temps peut rapporter Rs 3 Crore

Une femme d’affaires du Kerala de 33 ans à Dubaï a une passion sans fin pour la collection de jouets en peluche Disney et détient un livre des records Limca pour son passe-temps. Rizwana Ghori, qui est originaire de Thrissur et vit à Dubaï depuis 28 ans avec ses parents, Razack Khan Ghori et Shahida Bhanu, et sa fille de huit ans, Daanya, a déclaré que rien ne l’intéressait plus que sa collection grandissante. de jouets Disney. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un passe-temps permanent, Rizwana a déclaré: «C’est ma vie plus qu’un passe-temps. Cela fait partie intégrante de qui je suis. Mon père m’avait inculqué cet intérêt. J’ai une collection du monde entier et j’ai maintenant plus de 1 350 jouets en peluche Disney. Je suis le gagnant du livre des records Limca pour le plus grand nombre de jouets en peluche Disney pour un Indien. »

Elle a dit que bien que la collection soit inestimable, de nombreuses personnes lui avaient demandé de vendre les jouets. Une personne très renommée lui avait également offert Rs 80 lakh pour la même chose. Cependant, elle l’a rejeté.

Les jouets peuvent rapporter plus de Rs 3 crore sur le marché car sa collection est unique et n’appartient pas à de nombreux collectionneurs, selon Rizwana.

Elle possède un jouet grandeur nature en édition limitée de ‘Simba’ le Lion qui est une pièce unique car seulement 40 de ces pièces ont été produites. Le Simba, qui mesure 5 pieds et 3 pouces, orne sa salle de jouets.

Rizwana a déclaré que tous ces jouets sont vendus dans les Disneylands, Disneyworld, les parcs, les magasins et les magasins de jouets et qu’elle les collectionnait depuis plus de 25 ans.

La collectionneuse passionnée a déclaré que son objectif était de pénétrer dans les records du monde Guinness et qu’elle a également commencé à postuler pour la même chose. Elle a déclaré: « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait plus de 1 350 peluches Disney dans sa collection dans le monde entier et pour cela, je postule à la Guinness… Laissez-les vérifier et découvrir mais je suis convaincu que je aura la collection maximale. »

La banquière d’investissement de 33 ans a déclaré qu’elle avait collectionné avec passion les peluches Disney partout où elle le pouvait et qu’elle pourrait bientôt en vendre aux enchères pour utiliser l’argent récolté pour des œuvres caritatives. Les arrière-grands-parents de Rizwana étaient originaires d’Afghanisthan mais après sa naissance, sa famille s’est installée à Thrissur.

