L’une des principales femmes d’affaires britanniques a révélé à quel point sa confiance en elle avait été «ébranlée» lorsqu’elle est revenue au travail après la naissance de son premier enfant.

La baronne Ruby McGregor-Smith, présidente de la Chambre de commerce britannique et ancienne dirigeante d’une société FTSE100, a déclaré au nouveau podcast Juggling Act du Telegraph, que vous pouvez écouter sur le lecteur audio ci-dessus, être absent du bureau pendant plusieurs mois. la fit se demander si elle était «toujours aussi pertinente».

Le pair conservateur, qui a procédé à un examen de la race pour le gouvernement depuis sa démission du géant des installations Mitie, a également appelé les entreprises à accroître la flexibilité pour les femmes qui retournent à leur emploi après avoir eu un bébé, et au gouvernement de rendre les frais de garde d’enfants déductibles d’impôt.

Ses commentaires ont été faits dans un nouveau podcast, The Juggling Act, et sont susceptibles d’alimenter le débat sur la façon dont les familles peuvent être soutenues au travail après avoir eu des enfants.

Elle a eu deux enfants lorsqu’elle occupait des postes de direction dans la société d’externalisation Serco et a déclaré qu’elle avait du mal à annoncer sa grossesse. «J’ai été la première femme à mon niveau à avoir à dire ces mots:« Je suis enceinte »», a-t-elle déclaré.

«Quand vous n’avez jamais été enceinte, dire simplement les mots« je suis enceinte »est assez difficile, en particulier pour une équipe dirigeante plutôt masculine».

Le pair a déclaré que retourner au travail après la naissance de sa fille était «vraiment difficile».

«Vous avez beaucoup plus de temps pour penser par vous-même et vous attarder… vous n’aurez pas eu les mêmes habitudes de sommeil. Toutes ces choses que nous savons peuvent ébranler la confiance d’une manière, d’une forme ou d’une autre. Cela a certainement fait pour moi », a-t-elle déclaré dans l’interview du podcast.

Le pair a dit qu’elle et d’autres femmes se demandaient souvent si elles étaient «aussi pertinentes» au travail après avoir eu un enfant et qu’il était important «de les aider à se rendre compte que c’est une façon très courante pour tout le monde de se sentir».

«Il n’y a rien – dans mon livre – comme une super mère qui puisse tout avoir ensemble. J’ai toujours dit que vous pouvez, vous pouvez absolument avoir une carrière incroyable et avoir des enfants. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire en même temps, mais vous pouvez le faire ».

La pair, qui a pris trois mois de congé après la naissance de son premier enfant, a déclaré qu’il était «difficile» de retourner au travail et qu’il était important pour les entreprises d’offrir une plus grande flexibilité aux femmes qui retournaient sur le marché du travail.

Si vous pouvez être flexible dans certains rôles, vous devriez, dit-elle, « tant que vous fournissez le résultat dont vous avez besoin, c’est très bien ».

«Les bénéfices pour les entreprises sont évidents. Cela engendre un réel sentiment de loyauté chez les individus.

«Si vous les soutenez pendant qu’ils ont une famille, je pense qu’ils sont incroyablement fidèles à ce que vous les avez aidés à réaliser. Si vous les avez aidés à s’épanouir sur le lieu de travail, lorsqu’ils ont une famille, je pense que c’est extrêmement important. »

L’ancienne directrice générale, qui a démissionné de la direction de Mitie en 2016, a déclaré qu’elle jugeait «injuste» que le coût de la garde d’enfants soit «trop prohibitif» pour que certaines femmes retournent au travail.

«Je suis très concentrée sur la façon dont nous pouvons amener chacun à réaliser son potentiel», a-t-elle déclaré. «Si l’obstacle est la garde d’enfants, nous devons aider à trouver un moyen de le franchir. Si l’obstacle est la flexibilité, nous devons trouver une solution.

«Je veux voir des femmes à un niveau supérieur, dans des rôles de direction de plus en plus. Il y a des industries entières où les femmes ne veulent tout simplement pas travailler à un niveau supérieur parce qu’elles n’obtiennent pas la flexibilité dont elles ont besoin. Et ils devraient avoir cette flexibilité.

«Plus nous pouvons les encourager à réaliser leur potentiel, mieux c’est.»

La pair a dit qu’elle «adorerait» que les familles puissent «réclamer le remboursement des frais de garde d’enfants» sur la déclaration de revenus comme un allégement fiscal ».

«Si nous pouvions obtenir des allégements fiscaux [childcare], Je pense que cela encouragerait plus [women] rester [at work] », elle a dit.

Elle a déclaré que des mesures telles que les allégements fiscaux étaient «vraiment importantes, en particulier pour les femmes plus âgées… La garde d’enfants coûte cher, cela a vraiment un impact sur ce que les familles peuvent se permettre».

«Nous sommes toujours dans une situation où si le gars gagne plus que la fille dans une relation et qu’il a un enfant, on a tendance à voir les femmes abandonner davantage, d’abord pour des raisons purement financières. Nous ne voulons pas que cela se produise. Nous voulons que chacun soit encouragé à revenir s’il le souhaite ».

Écoutez la baronne Ruby McGregor-Smith discuter des défis d’être une mère au travail sur le nouveau podcast du Telegraph, The Juggling Act, sur le lecteur audio en haut de cet article, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts. Rejoignez le groupe Facebook Telegraph Women pour discuter du Juggling Act et plus encore.