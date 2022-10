Une femme d’affaires de Barrington et le titulaire McConchie s’affrontent au sujet de la loi SAFE-T dans la course du district 26 du Sénat de l’État – Shaw Local

Alors que le meilleur républicain du Sénat de l’Illinois, le sénateur sortant depuis six ans, Dan McConchie, espère abroger la loi SAFE-T, le démocrate qui espère le renverser cet automne soutient la loi, qui a mis en œuvre une série de changements autour de la justice pénale, y compris l’élimination de la caution en espèces.

McConchie et l’ancienne avocate et femme d’affaires de longue date de Barrington, la démocrate Maria Peterson, se présentent dans le 26e district du Sénat, qui comprend une partie ou la totalité de Crystal Lake, Algonquin, Cary, Fox River Grove et Island Lake.

Le vote anticipé a commencé jeudi pour les élections générales du 8 novembre.

McConchie, qui a décrit une “vague de criminalité terrifiante dans l’Illinois et à Chicago”, décrit les problèmes liés à la criminalité comme étant une question de soutien à la police, ou son absence, tandis que Peterson a décrit une approche du problème en termes d’équité et de minimisation des préjugés.

Récemment, les conservateurs, y compris McConchie, se sont ralliés à l’abrogation de la loi SAFE-T de l’Illinois, en particulier l’élimination de la caution en espèces, qui entrera en vigueur le 1er janvier. De nombreux démocrates, dont le gouverneur JB Pritzker, soutiennent que le système actuel de caution en espèces doit être réformé et la loi SAFE-T ne demande qu’à être clarifiée.

Peterson, qui a grandi à Chicago et vit à Barrington depuis 1996, s’est décrite comme une “fille d’immigrants” et après avoir servi environ une décennie en tant qu’avocate pour le département américain du Travail, Peterson a dirigé une entreprise de formation personnelle pendant plus de 20 ans. .

McConchie, un vétéran et résident de Hawthorne Woods, est le leader républicain au Sénat et a une formation en politique publique, dont 12 ans avec le groupe national anti-avortement Americans United for Life.

Le 26e district du Sénat comprend une partie ou la totalité de Crystal Lake, Algonquin, Cary, Fox River Grove, Island Lake, le lac de Zurich, Hawthorn Woods, Libertyville, Kildeer, Long Grove, Barrington Hills et South Barrington. (Fourni par le Conseil des élections de l’Illinois)

McConchie a déclaré dans une interview qu’un policier lui avait dit lors d’une récente réunion que “si quelqu’un plante une tente dans la cour d’un résident, un officier ne peut que lui donner une contravention mais ne peut pas le faire sortir des lieux”.

Un groupe de travail mis en place par la Cour suprême de l’Illinois pour préparer le système judiciaire à la mise en œuvre de la loi a contré des affirmations similaires de la police et des législateurs républicains concernant l’intrusion, affirmant que les agents peuvent expulser une personne d’un lieu avant de la citer et que des personnes peuvent être détenues pour toutes les classes. Un délit d’intrusion.

McConchie a déclaré avoir entendu des électeurs dire qu’ils avaient peur de sortir ou de se rendre à Chicago, invoquant des inquiétudes quant à la capacité des forces de l’ordre à appréhender les criminels.

Peterson, cependant, a déclaré qu’elle soutenait la loi SAFE-T. Elle a accusé les républicains de l’Illinois de semer la peur et a qualifié de “frivoles” des poursuites contre la suppression de la caution en espèces – comme celle déposée par le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally.

L’objectif de réformer les pratiques de libération avant le procès est une question d’équité, a déclaré Peterson. Le facteur déterminant pour savoir si une personne accusée d’un crime doit être libérée est de savoir si elle représente un danger pour la communauté, et non si elle a suffisamment d’argent pour payer une caution, a déclaré Peterson.

Peterson a également souligné son soutien à la police sur son site Internetdisant qu’ils devraient recevoir “tout ce dont ils ont besoin pour être efficaces dans le respect de la loi et respectés et réactifs envers les communautés qu’ils servent”.