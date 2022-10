Une femme d’Abbotsford mène la charge des médias sociaux pour les manifestations iraniennes – Kelowna Capital News

Il y a un peu plus de deux ans, Sharareh Hamed d’Abbotsford a visité sa ville natale de Masshad, en Iran.

Voyageant avec son père, Hamed a tenté d’entrer dans un collège local avec lui, mais s’est vu refuser l’entrée pour avoir porté ce qu’on lui avait dit être un hijab inapproprié. Elle avait plusieurs mèches de cheveux lâches et n’était pas considérée comme entièrement couverte.

Hamed voulait dire quelque chose, mais son père l’a exhortée à se taire pour sa propre sécurité.

Pendant l’heure qui a suivi, Hamed a attendu dehors pendant que son père s’occupait de ses affaires à l’université.

Hamed, qui se considère comme très opiniâtre, était mécontente de la façon dont elle a été traitée.

“J’étais dégoûtée”, a-t-elle déclaré. “Dégoûté par la façon dont il se sentait en contrôle et avait le pouvoir de dominer où je vais et ce que je fais. Je n’oublierai jamais.”

Mais maintenant, avec son pays d’origine en ébullition après qu’une femme ait refusé de suivre les ordres, Hamed se sent chanceuse. Une décision différente, un mot erroné ou un acte de désobéissance et cela aurait pu être sa victime, ou pire.

Le nom Masha Amani s’est transformé en hashtag sur les réseaux sociaux et a été scandé dans les rues du monde entier. La femme iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre après avoir été arrêtée par la police des mœurs du pays dans la capitale, Téhéran, pour avoir porté une tenue inappropriée. La police a été accusée de l’avoir battue et de lui avoir causé une blessure mortelle à la tête.

Les protestations se sont propagées dans tout le pays quelques heures après sa mort à l’hôpital, et le gouvernement a répondu par des coupures régionales de l’accès à Internet. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a qualifié les troubles généralisés d’émeutes et a affirmé qu’ils faisaient partie d’un complot étranger visant à blesser l’Iran.

Selon Iran Human Rights, plus de 200 personnes ont été tuées à la suite de l’intervention du gouvernement dans les manifestations, une grande partie du monde condamnant la réponse iranienne.

Les manifestations se sont propagées à travers le monde, y compris des rassemblements réguliers à Vancouver. Justin Trudeau a déclaré le 11 octobre, Journée internationale de la fille, que le Canada se tient aux côtés de ceux qui manifestent et que le Canada a imposé des sanctions à l’Iran en raison des actions du pays.

“Le thème de cette année, ‘Notre heure est maintenant – nos droits, notre avenir’, est particulièrement opportun alors que les femmes, les filles et les étudiantes en Iran se dressent courageusement contre le régime iranien oppressif”, a-t-il déclaré. « Ils ont le droit de vivre leur vie, de faire leurs propres choix et de s’exprimer pacifiquement. Nous sommes à leurs côtés. »

Hamed, qui travaille au centre-ville d’Abbotsford, les accompagne également de loin. Elle a régulièrement assisté à des rassemblements à Vancouver et son compte Instagram s’est transformé en une plate-forme pour les manifestations et un moyen pour les gens de rechercher des informations sur ce qui se passe en Iran. Toute sa famille est toujours dans le pays et elle a dit qu’il était difficile de regarder de si loin.

“Cette question est profondément personnelle pour moi”, a-t-elle déclaré. “C’est dans chaque atome de mon corps et depuis que tout a commencé, je n’ai pas eu une vie normale.”

Hamed et sa famille ont déménagé au Canada en 2005 et elle est arrivée ici à l’âge de 16 ans. Elle a toujours été consciente des défis et de l’oppression auxquels les femmes et les minorités sont confrontées dans le pays, a-t-elle déclaré.

“Depuis 43 ans, beaucoup de femmes iraniennes et de minorités ethniques et religieuses ont été opprimées”, a-t-elle déclaré. «Mon expérience est d’être une femme à la campagne – je dois me couvrir les cheveux et la police des mœurs contrôle la façon dont les femmes doivent être habillées et à quoi les choses doivent ressembler en public. Cela a donc été quelque chose que j’ai toujours porté en termes d’oppression. Mais vous réalisez aussi toute la culture, le patrimoine, l’histoire et la saveur du pays, c’est un beau pays. C’est un sentiment contradictoire d’être soulevé en Iran.

Ses parents ont vécu la révolution iranienne de 1979 qui a entraîné de nombreux changements et Hamed pense qu’il y a beaucoup de traumatismes associés à cette période. Cependant, elle a noté que l’Iran est maintenant un pays jeune avec 75% de la population âgée de moins de 30 ans. Hamed a déclaré que cette génération veut des changements.

Elle a dit qu’un moment notable s’est produit lorsqu’elle avait 13 ans et qu’elle voulait faire passer sa carrière de nageuse au niveau supérieur. Mais son père lui a dit que ce n’était pas possible car les filles ne peuvent pas concourir dans les sports au niveau national.

“J’ai juste pensé, pourquoi diable pas”, a-t-elle dit. “Mais mes parents savaient très tôt – ils avaient deux filles et c’était l’une des principales raisons pour lesquelles ils voulaient venir au Canada, afin que nous puissions avoir plus d’avenir.”

Hamed a noté que tout, du sport à l’éducation en passant par les opportunités d’emploi, est soit limité, soit inexistant pour les femmes. Elles ont également besoin que leur mari ou leur père signe pour elles si elles veulent voyager et la garde des enfants revient presque toujours au père. Elle a dit que le Canada n’est pas du tout parfait, mais qu’il lui a donné des libertés qu’elle ne pourrait jamais recevoir en tant que femme en Iran.

Elle a également déclaré que les manifestations ne sont pas anti-religieuses mais pro-droits humains. Hamed a déclaré qu’elle était encouragée et submergée par le soutien à Vancouver et au Canada pour les manifestations et prie pour un résultat positif. Elle n’a jamais cru non plus que ses réseaux sociaux deviendraient un phare pour la liberté.

“Nous voulons imaginer une réalité différente, un monde différent qui ne soit pas défini par les armes à feu, mais par la solidarité”, a-t-elle déclaré. “Donc, ce que je veux voir, c’est que les gens atteignent la solidarité, qu’ils puissent vivre une vie où ils peuvent faire des choix pour eux-mêmes et que la religion ne cherche pas à contrôler et à opprimer les gens. Même si nous sommes physiquement séparés, nous sommes à peu près les mêmes. Je veux mettre en lumière l’Iran et continuer à utiliser leur esprit critique pour mieux comprendre ces enjeux internationaux.

Pour en savoir plus, visitez la page Instagram de Hamed sur instagram.com/sharareh.hamed.

abbotsfordIranprotestation

Sharareh Hamid se tient devant la tombe de Ferdowsi dans sa ville natale de Masshad, en Iran. (Soumis)

Sharareh Hamid a récemment visité l’Iran en 2020 et a été victime de discrimination parce que ses cheveux n’étaient pas correctement couverts. (Soumis)