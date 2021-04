Des images VILE d’une femme criant à la miséricorde alors qu’elle est sauvagement fouettée 40 fois par les talibans pour avoir «parlé à un homme au téléphone» sont apparues.

Le clip choquant montre des foules d’hommes qui regardent la femme, agenouillée par terre, plaider pour le pardon alors qu’elle est fouettée à plusieurs reprises – un rappel brutal du pouvoir des talibans en Afghanistan.

La femme a été conduite dans un cercle d’hommes par un aîné taliban Crédit: Kabul Press

Elle a été fouettée à plusieurs reprises par deux autres pour avoir « parlé au téléphone à un homme » Crédit: Kabul Press

La femme, couverte d’une burqa, a été conduite dans le cercle des spectateurs près de Herat par un aîné islamiste avant que sa punition ne soit prononcée par deux autres.

On peut la voir la fouetter encore et encore dans la vidéo avant de transmettre le fléau à un autre aîné, qui l’a frappée plus fort.

Visiblement en détresse, la femme peut être entendue dire désespérément « Je me repens, c’est de ma faute, j’ai foiré » entre des cris de douleur.

Le passage à tabac brutal a été observé par des hordes d’hommes locaux, là pour assister à la punition en cours.

Le trio avait agi en juges autoproclamés et avait décidé de la punir pour ses « relations immorales », rapporte France 24.

L’homme à qui la femme avait parlé au téléphone a également été arrêté et détenu dans une prison taliban.

La femme peut être entendue crier de douleur dans le clip alors qu’elle est fouettée à plusieurs reprises Crédit: Kabul Press

Des foules d’hommes locaux ont regardé pour assister aux coups brutaux Crédit: Kabul Press

On pense que le clip a été enregistré à la fin de l’année dernière, mais n’est apparu que maintenant après avoir été mis en ligne.

Le tribunal taliban de la province d’Obe se réunit trois fois par semaine pour traiter les plaintes déposées par les habitants – qui se tourneraient vers eux pour résoudre les problèmes car ils ont peu de confiance dans le gouvernement.

Parfois, ceux qui regardent en vidéo les punitions infligées par ces «tribunaux» et les téléchargent sur les réseaux sociaux.

On dit que ce système existe dans tout l’Afghanistan en raison d’un manque de présence gouvernementale.

Atefa Ghafouri, une militante des droits des femmes à Herat, dit que ceux qui officient « ces soi-disant procès se sentent intouchables » en raison de « l’inaction du gouvernement afghan ».

« Tous les hommes qui ont assisté au fouet étaient des citoyens ordinaires, juste des gens qui vivent dans la région », a-t-elle déclaré à France 24.

«De nombreux Afghans, en particulier ceux des régions rurales, soutiennent ces tribunaux.

Les habitants se tourneraient vers les « tribunaux » talibans en raison d’un manque de présence gouvernementale Crédits: Getty

«Dans de nombreuses régions d’Afghanistan, le gouvernement n’a aucune présence.

« Il n’y a pas de tribunal où vous pouvez aller porter plainte. Et même lorsqu’il y a une sorte de tribunal, les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, car vous devez payer des pots-de-vin pour que quelqu’un travaille réellement sur votre dossier.

« Donc, malheureusement, la seule alternative est un tribunal taliban, qui se trouve également être rapide et gratuit.

« Les gens se tournent vers ces tribunaux et trouvent des solutions à leurs conflits et cela renforce la légitimité. Les talibans imposent alors leurs règles. Les premières victimes de ce système sont les femmes. »

Malgré près de deux décennies d’intervention militaire des États-Unis, les talibans ont toujours une emprise sur l’Afghanistan – comme le montrent clairement des clips comme celui-ci.

L’émergence de la vile vidéo intervient après que Joe Biden a confirmé que les États-Unis retireraient toutes leurs troupes d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021 pour mettre fin à «la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis».

Le président a confirmé que les 2500 soldats américains seraient ramenés chez eux en quatre mois, à compter du 1er mai – date limite de retrait convenue entre Donald Trump et les talibans.

Le président a annoncé le retrait historique lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche dans la salle Roosevelt, où George W. Bush a annoncé les frappes contre les camps d’entraînement d’Al-Qaïda le 7 octobre 2001.

Biden a déclaré que les talibans devraient savoir que les États-Unis « défendront nos alliés et partenaires avec tous les outils à notre disposition ».