Une femme crie allègue de la discrimination raciale dans le décès de sa fille nouveau-née à l’hôpital d’Edmonton

AVERTISSEMENT : Cet article décrit le décès d’un nourrisson dans un établissement de soins de santé.

Une femme de la Nation crie de Bigstone allègue qu’elle et sa fille maintenant décédée ont été traitées de manière inhumaine alors qu’elle accouchait dans un hôpital d’Edmonton en juin 2020.

Pearl Gambler allègue qu’elle a été maltraitée à l’hôpital communautaire Misericordia, notamment qu’elle a été laissée seule pour accoucher, des retards de traitement et qu’un membre du personnel de l’hôpital a qualifié sa fille décédée de “spécimen”.

“Ma fille n’aurait pas dû se battre pour sa vie parce que je suis autochtone. Elle aurait dû être traitée équitablement comme toute autre personne qui entre dans cet hôpital”, a déclaré Gambler lors d’une conférence de presse à Edmonton jeudi.

Gambler a été soutenue lors de la conférence de presse par le chef de sa Première Nation, ainsi que par le grand chef du Traité 8, Arthur Noskey, qui demandent tous deux la responsabilité et la réforme.

Noskey a lancé un certain nombre d’appels à l’action, notamment une enquête publique sur les effets néfastes sur la santé des peuples autochtones et la discrimination systémique dans le système de santé.

« Ce qui est arrivé à Pearl et à sa fille prouve que les vies autochtones continuent d’être moins importantes que les autres dans le système de santé de l’Alberta. Cela doit changer », a déclaré Noskey.

Gambler a également déposé une déclaration auprès de la Cour du Banc du Roi à Edmonton en juin 2022 qui a été modifiée le mois dernier, réclamant 1,3 million de dollars en dommages-intérêts.

Le procès allègue la discrimination raciale

La réclamation allègue que Gambler et sa fille Sakihitowin n’ont pas reçu de soins médicaux adéquats en raison de leur race.

L’avocat de Gambler a déclaré que le racisme anti-autochtone se produisait dans le système de santé et que Gambler partageait son histoire pour aider à changer cela.

Aucune des allégations contenues dans la déclaration n’a été prouvée devant les tribunaux. La réclamation nomme Covenant Health et l’obstétricien de Gambler comme défendeurs, bien que le nom du médecin soit expurgé sur la version fournie à CBC.

En réponse à une demande d’entretien, la porte-parole de Covenant Health, Karen Diaper, a déclaré que l’autorité sanitaire examinait les allégations.

“Covenant Health prend au sérieux toutes les plaintes et préoccupations, y compris les allégations de racisme et de discrimination”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. “Le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes n’ont pas leur place au sein de Covenant Health.”

Elle a ajouté qu’en raison de la législation sur la confidentialité, Covenant ne commenterait pas un patient en particulier.

Alberta Health Services a pour mandat de fournir des soins de santé dans la province et fournit un financement provincial à Covenant en tant que fournisseur de services. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, la porte-parole Kerry Williamson a déclaré que l’AHS est consciente que de nombreux peuples autochtones ont des inquiétudes concernant l’accès aux soins de santé, et a déclaré que l’AHS a un certain nombre de programmes en cours pour y remédier.

« AHS continuera de travailler avec les communautés autochtones et nos partenaires pour améliorer les soins que nous fournissons, en garantissant des soins de santé culturellement sûrs et accessibles pour tous », a déclaré Williamson.

Pearl Gambler, membre de la Première nation crie de Bigstone, pendant sa grossesse avec sa fille Sakihitowin. (Fourni.)

Selon la déclaration, Gambler était enceinte de 20 semaines en juin 2020 lorsqu’elle a commencé à ressentir de la douleur.

Elle était déjà mère de trois enfants et avait jusqu’à présent eu une grossesse sans incident.

Après une deuxième visite chez l’obstétricien, le médecin lui a dit d’aller à l’hôpital Misericordia et qu’elle ferait en sorte que Gambler ait un lit réservé dans le service d’obstétrique.

La réclamation allègue que les problèmes ont commencé à son arrivée à l’unité d’obstétrique le 11 juin 2020, lorsqu’un membre du personnel a regardé Gambler – ses cheveux en tresses et portant une chemise qui disait “Fort. Résilient. Indigène” – et a dit “il y a rien pour toi ici.”

Gambler et son partenaire ont ensuite attendu plusieurs heures aux urgences de l’hôpital avant d’obtenir une chambre, selon l’affirmation.

Elle allègue qu’au fil des heures, le personnel a refusé de lui fournir les résultats d’une échographie qui a été faite.

Il est allégué que deux médecins ont dit à Gambler tôt le lendemain matin qu’elle ne devrait pas subir d’examen vaginal en raison du risque de complications, mais que peu de temps après, son propre médecin est arrivé et a insisté pour faire l’examen malgré les protestations de Gambler.

Il est allégué que Gambler a finalement consenti sous la contrainte et que peu de temps après le départ du médecin, elle a commencé à avoir des contractions intenses.

La réclamation allègue que Gambler a appelé à l’aide à plusieurs reprises et qu’après avoir été laissée seule pendant une longue période, une infirmière est entrée et l’a regardée donner naissance à sa fille mais ne l’a pas aidée malgré ses appels à l’aide.

“Il s’est tenu sur le côté de la pièce avec sa main sur sa bouche et n’a pas bougé pour aider Mme Gambler”, lit-on.

La réclamation allègue qu’il existe des dossiers médicaux montrant que le bébé est né vivant. Il allègue qu’elle n’a pas reçu de soins médicaux et qu’elle est décédée plus tard.

Il est également allégué que Gambler n’a pas pu expulser son placenta et a commencé une hémorragie, mais n’a pas reçu de soins en temps opportun et a dû attendre cinq heures pour une intervention chirurgicale.

Il est allégué que c’est juste avant l’opération qu’un membre du personnel lui a demandé si elle souhaitait ramener son “échantillon” à la maison, et que Gambler a insisté sur le fait que sa fille était née vivante et reviendrait à la maison avec elle pour recevoir un enterrement convenable.

S’exprimant lors de la conférence de presse, Gambler a déclaré qu’elle n’avait pas pu se résoudre à consulter un médecin pendant un certain temps après la mort de sa fille.

“Je n’ai pas pu pendant longtemps”, a-t-elle déclaré. “La confiance a disparu.”