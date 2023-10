PARIS, 31 octobre (Reuters) – La police parisienne a abattu et grièvement blessé une femme portant un hijab qui se comportait de manière menaçante et criait “Allahu Akbar” et “Vous allez tous mourir” dans une station de métro mardi matin. » a déclaré le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.

La France est en état d’alerte maximale après le meurtre, le 13 octobre, d’un professeur d’école lors d’une attaque présumée islamiste, que les responsables ont liée à ce qu’ils ont appelé une “atmosphère djihadiste” liée à la guerre Israël-Gaza.

La femme entièrement voilée a été abattue à la station Bibliothèque François-Mitterrand. Des usagers de la route avaient rapporté qu’elle “prononçait des propos agressifs et djihadistes”, avait déclaré plus tôt le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

Lorsque la police est arrivée, “ils ont pris la femme à l’écart et lui ont d’abord demandé de se calmer mais aussi de montrer ses mains pour montrer qu’elles ne présentaient pas de danger particulier”, a-t-il ajouté.

“Ce qui s’est alors passé, c’est que les forces de l’ordre n’ont eu d’autre choix que d’ouvrir le feu sur cette femme étant donné le danger de la situation.”

[1/2]La police se tient devant la station de métro et la gare régionale de la Bibliothèque François Mitterrand, où des policiers ont tiré et blessé une femme portant un hijab après qu'elle ait crié « Allahu Akbar » et « Vous allez tous mourir », à Paris, France, le 31 octobre 2023.

Les pompiers, qui ont prodigué des soins d’urgence à la femme, ont déclaré qu’elle avait reçu une balle dans l’abdomen. Elle a été transférée dans un hôpital voisin où elle était soignée, a déclaré le chef de la police Nunez, ajoutant que sa vie était en danger.

Nunez a déclaré que l’identité de la femme n’avait pas encore été confirmée, mais qu’il pourrait s’agir de la même personne qui, en 2021, avait menacé les patrouilles urbaines de l’opération antiterroriste Sentinelle et qui avait été placée dans un service psychiatrique pour des problèmes de santé mentale.

“Cette personne a refusé de se conformer à sa convocation et la police a tiré avec ses armes”, a déclaré Nunez, ajoutant que la situation était “extrêmement menaçante”. La femme avait menacé de se faire exploser, ont indiqué les médias français, dont Le Parisien, citant le parquet.

Il s’est avéré que la femme n’était pas en possession d’explosifs au moment où elle a été abattue, a déclaré Nunez.

La station de métro, sur la ligne RER C, a été évacuée après l’incident, a indiqué la police.

Deux enquêtes ont été ouvertes, une contre la femme et une seconde pour usage d’armes par la police.

Reportage de Tassilo Hummel, Dominique Vidalon, Michel Rose, Sudip Kar-Gupta

