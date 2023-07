Une femme court 10 triathlons à travers le Canada pour mettre fin à la maladie d’Alzheimer

Un Torontois entreprend un défi d’endurance que peu de gens ont tenté auparavant pour sensibiliser le public à la maladie d’Alzheimer et honorer les personnes touchées par la maladie.

Stéphanie Fauquier prévoit de nager, de faire du vélo et de courir plus de 500 kilomètres de mai à septembre dans le but de mettre fin à la maladie d’Alzheimer. C’est presque une course par semaine – et elle participe à une dans chaque province canadienne.

En cours de route, Fauquier vise à amasser 250 000 $ pour soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer au Centre Tanz de recherche sur les maladies neurodégénératives de l’Université de Toronto dans le cadre de sa campagne «Race with Steph».

Son exploit sportif honorera sa mère, Robin McLeod, qui a reçu un diagnostic d’aphasie, une maladie qui peut être un signe précoce de la maladie d’Alzheimer. Au cours des 18 derniers mois, son état a évolué vers la maladie d’Alzheimer.

McLeod, chirurgien de renommée mondiale spécialisé en chirurgie générale et en cancer colorectal, est récipiendaire de l’Ordre du Canada et a reçu plusieurs bourses et prix pour l’enseignement de la technique chirurgicale et le soutien aux femmes en chirurgie.

Fauquier court à travers le pays dans un costume bleu tie-dye, qui comporte une photo de l’Ordre du Canada de sa mère et une photo d’eux deux ensemble.

Elle dit que sa mère est la force motrice de sa campagne.

« Elle a vraiment été la mère la plus incroyable », a déclaré Fauquier à l’émission Your Morning de CTV mardi. « Elle m’a inculqué le sentiment que je peux réaliser tout ce que je veux faire… Réaliser ce que je fais cet été, je ne pouvais pas imaginer ne pas le faire pour elle. »

Fauquier a déjà terminé 10 triathlons, mais jamais en une saison. Jusqu’à présent cette saison, elle a complété un triathlon en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Bien qu’elle n’ait atteint que la moitié de son objectif de course, Fauquier n’a plus que 13 000 $ de moins pour atteindre son objectif de collecte de fonds.

« C’est assez incroyable de voir les Canadiens se rallier derrière nous », a-t-elle dit. « Nous constituons un fonds de dotation au nom de ma mère, nous contribuerons donc toujours à la recherche sur la maladie d’Alzheimer. »

Mais la campagne de Fauquier va au-delà de la collecte de fonds. Elle espère que sa campagne sensibilisera également à la maladie d’Alzheimer.

« La maladie d’Alzheimer est une maladie dont nous ne parlons pas assez et j’espère que nous pourrons avoir plus de sensibilisation, de soutien et d’amour », a-t-elle déclaré.

En 2020, 597 300 personnes vivraient avec la maladie d’Alzheimer ou un autre type de démence au Canada et plus de 950 000 devraient recevoir un diagnostic de la maladie d’ici 2030, selon la Société Alzheimer Canada.

Fauquier a encore cinq triathlons cet été et son dernier aura lieu au Barrelman 70.3 de Niagara Falls le 17 septembre. Les courses comprennent deux compétitions de demi-Ironman, deux triathlons traditionnels et six épreuves de sprint.



Pour écouter l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.