Une femme courageuse criant à un ours de quitter sa voiture prouve que la réprimande de sa mère est universelle

La réprimande d’une mère est quelque chose qui a le pouvoir de faire l’extraordinaire. Un regard ou une réprimande suffit pour qu’un enfant se comporte bien et écoute sa mère presque instantanément. Mais réprimander un ours noir dangereux ? Est-ce que c’est possible? Eh bien, il semble que cette femme ait prouvé que la réprimande d’une mère est universelle et qu’elle a le potentiel de même scolariser un ours sauvage et indompté.

Récemment, une vidéo qui a largement circulé sur le réseau social communautaire Reddit montre une femme criant à un ours noir de descendre de sa voiture. La vidéo désormais virale a été publiée par un compte Reddit nommé Souled Out.

Les images capturées par la caméra révèlent une personne conduisant une voiture lorsqu’elle aperçoit un ours s’approchant d’une résidence et essayant d’ouvrir la fenêtre d’une voiture. On peut voir l’ours intelligent déverrouiller la porte de la voiture avec facilité et sauter à l’intérieur, au grand choc de la femme dans l’autre voiture.

Cependant, sans une once de peur dans son cœur, la femme semble avoir déjà décidé de la manière de faire face à la situation dangereuse. Dans le reste du clip vidéo tremblant, on voit la femme courageuse s’avancer vers la voiture, criant au grizzly de “Sortez” comme s’il s’agissait d’un animal domestique.

Top showsha vidéo

L’ours a l’air déconcerté, tenant un paquet de nourriture dans sa bouche et fixant la femme. Après avoir crié à la bête plusieurs fois en demandant à l’animal de sortir de sa voiture, l’ours s’exécute enfin. Il laisse tomber le paquet de nourriture dans le siège auto, saute du véhicule et s’enfuit dans les rues, disparaissant dans la forêt.

La vidéo a étourdi les utilisateurs de Reddit qui se sont précipités vers les commentaires pour partager leurs réflexions. Alors qu’un utilisateur a écrit: “C’était une réponse assez audacieuse”, un autre a mentionné: “J’ai besoin d’elle comme amie pour m’aider en toute confiance.”

D’autres ont sympathisé avec l’ours. “Le visage de l’ours ressemble à celui de mes chiens quand ils se font crier dessus”, a souligné un utilisateur. “L’ours a l’air si triste”, a noté un second.

La vidéo a jusqu’à présent recueilli 94% de votes positifs avec plus de 3,1k commentaires. Qu’avez-vous à dire sur cette vidéo bizarre mais hilarante ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici