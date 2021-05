Une femme condamnée à une amende de plus d’un lakh roupie pour avoir espionné le téléphone de son mari et violé la vie privée aux Émirats arabes unis

Une femme arabe a été condamnée à payer une amende de 5431 dirhams (1 07 329) pour avoir espionné les téléphones de son mari et violé sa vie privée. Dans une récente accusation, un tribunal civil de Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, a statué que l’épouse avait transféré des médias depuis le téléphone de son mari, puis les avait diffusés parmi les membres de sa famille pour déformer son image, selon un rapport du Khaleej Times.

Le rapport indique que le mari s’est adressé au tribunal pour demander réparation du préjudice causé à son image et à sa réputation. Il a également déclaré qu’il avait perdu son salaire et son emploi et qu’il avait déboursé une somme forfaitaire pour avoir à poursuivre l’affaire.

La participation à l’incident lui aurait également causé des dommages psychologiques.

Cependant, l’avocat de la femme avait autre chose à présenter. Il a affirmé que le mari avait longtemps abusé de sa cliente et l’avait chassée de son domicile conjugal, laissant la femme et la fille sans un tel soutien financier.

Dans la décision finale, le tribunal informe que toutes les preuves suggèrent que la femme avait espionné le téléphone de son mari et divulgué son enregistrement personnel et ses photos à d’autres membres de la famille, et mérite donc une compensation financière pour la même chose.

Cependant, il a également déclaré que le mari n’avait pas entièrement perdu son salaire parce qu’il suivait l’affaire.

Il y a quelques années, le mariage d’un homme aux Emirats Arabes Unis était compromis parce qu’il était apparemment trop gentil avec sa femme. L’affaire a pris de l’ampleur aux Émirats arabes unis, où une femme veut se séparer de son mari parce qu’elle se sentait « étouffée » par son « amour et son affection extrêmes ». La femme a approché le tribunal de la charia à Fujairah pour divorcer d’avec l’homme, selon un article du Khaleej Times. « Il ne m’a jamais crié dessus ni refusé », a déclaré la femme au tribunal. « J’étais étouffée par un amour et une affection extrêmes. Il m’a même aidé à nettoyer la maison. »

Le mari cuisinait même parfois pour elle, mais la femme se plaignait que sa vie était devenue un «enfer» parce que son mari était trop gentil et qu’il n’y avait pas eu de disputes dans leur mariage d’un an. « J’aspire à une journée de dispute, mais cela semble impossible avec mon mari romantique qui m’a toujours pardonné et m’a comblé de cadeaux.

« J’ai besoin d’une vraie discussion, même d’une dispute, pas de cette vie d’obéissance sans tracas. » L’homme, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal et essayait juste d’être « un mari parfait et gentil ». Il a même suivi un régime strict et un régime d’exercice physique après que sa femme se soit plainte de son poids, « seulement pour subir une fracture à la jambe pour ses efforts ».

