Une femme commence à frapper à l’intérieur du cercueil pendant son sillage: « Nous a tous fait peur »

Une femme équatorienne déclarée morte à l’âge de 76 ans s’est réveillée cinq heures après le début de son service commémoratif et a commencé à frapper à l’intérieur de son cercueil.

Les médecins ont déclaré l’infirmière à la retraite Bella Montoya décédée des suites d’un éventuel accident vasculaire cérébral et d’un arrêt cardiorespiratoire. Elle n’a pas répondu aux efforts de réanimation, a déclaré le ministère équatorien de la Santé.

La famille s’est réunie dans un salon funéraire et a tenu sa veillée le 9 juin, mais a dû s’arrêter lorsqu’elle a entendu un bruit provenant du cercueil. La veillée a commencé quelques heures seulement après que les médecins ont déclaré la mort de Montoya, selon son fils.

« Cela nous a tous fait peur », a déclaré le fils de Montoya, Gilberto Barbera, à l’Associated Press. Mais il a souligné que son état restait désastreux. Sa famille l’a renvoyée immédiatement à l’hôpital.

« Nous étions environ 20 là-bas », a déclaré Barbera. « Après environ cinq heures de réveil, le cercueil a commencé à faire du bruit. Ma mère était enveloppée dans des draps et frappait le cercueil, et quand nous nous sommes approchés, nous avons pu voir qu’elle respirait fortement. »

Barbera a déclaré que les médecins avaient émis l’hypothèse que l’arrêt cardiorespiratoire avait causé à sa mère une catalepsie, un état de transe dans lequel le corps devient rigide et a une sensibilité réduite à la douleur. Plusieurs fonctions comme la respiration ralentissent, selon le New York Post.

« Ma mère est sous oxygène. Son cœur est stable », a déclaré Barbera. « Le médecin lui a serré la main et elle a réagi. On me dit que c’est bon signe parce que ça veut dire qu’elle réagit petit à petit.

« Maintenant, je demande seulement que la santé de ma mère s’améliore », a-t-il ajouté. « Je la veux vivante et à mes côtés. »

Le ministère équatorien de la Santé a déclaré que Montoya restait en soins intensifs lundi tandis que le ministère a ouvert une enquête sur les médecins qui l’ont soignée la semaine dernière. Les enquêteurs accorderont une attention particulière au processus de délivrance des certificats de décès par l’hôpital.

Le ministère de la Santé n’a divulgué aucune information sur le médecin qui a prématurément déclaré Montoya mort.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.