Une femme commande des serviettes hygiéniques à Swiggy et reçoit des cookies avec elle

Dans ce qui se présente comme un geste très attentionné, une femme qui avait été copine a commandé des serviettes hygiéniques à l’application de livraison de nourriture Swiggy. En plus des tampons, elle a également reçu quelques biscuits au chocolat. Sameera s’est rendue sur le site de micro-blogging Twitter et a partagé son expérience sous la forme d’un tweet. Le service de livraison d’applications Le service de livraison rapide d’épicerie de Swiggy, Instamart, est devenu de plus en plus populaire dans le pays. Avec la grande popularité du marché hyperlocal, un grand nombre de recherches bizarres se sont produites.

S’adressant à Twitter, Sameera a écrit: «J’ai commandé des serviettes hygiéniques à @SwiggyInstamart et j’ai trouvé un tas de biscuits au chocolat au fond du sac. Assez réfléchi! Mais vous ne savez pas qui l’a fait, Swiggy ou le commerçant ?”

L’application elle-même a répondu au tweet désormais viral. “Nous voulons juste que vous passiez une agréable journée devant vous, Sameera. ^ Ashwin”, a écrit Swiggy.

«Instamart s’approvisionne à partir de ses propres magasins sombres. Cela fait donc certainement partie du SOP. Vous pouvez remercier Swiggy pour cela », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Ils le gardent exprès pour ravir le consommateur et promouvoir les produits. Nous avons reçu des biscuits, des chocolats, des gaufrettes plusieurs fois avec nos commandes.

