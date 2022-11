Une femme commande des jeans d’occasion en ligne et reçoit une boîte d’oignons à la place

Vous avez peut-être entendu beaucoup d’histoires de personnes commandant des produits coûteux en ligne et recevant à la place des pains de savon, des briques ou tout autre article divers. Quelque chose de similaire s’est récemment produit avec une femme qui a commandé des jeans de marque en ligne et s’est fait livrer une boîte d’oignons à sa porte.

Il y a des moments où vous aimez un vêtement coûteux et parvenez à le trouver sur un site Web où les gens répertorient leurs articles portés à un tarif réduit. Mais, cette cliente a été stupéfaite lorsqu’elle a acheté une paire de jeans Levi’s d’occasion à un vendeur sur Depop, a rapporté The Mirror. Au lieu du jean, elle a reçu une boîte pleine de petits oignons, à sa grande surprise. En plus d’elle, cela a également choqué le vendeur, qui a affirmé avoir envoyé l’article affiché sur le site Web.

Avant que la consommatrice ne dépose une plainte officielle contre le vendeur indépendant, elle a envoyé un texto au vendeur, qui lui a assuré qu’il n’avait aucune idée de la façon dont le jean avait été échangé avec les oignons à l’intérieur du colis.

Le client a envoyé un texto au vendeur : “Bonjour, avant d’ouvrir une caisse Depop pour cela, avez-vous une explication sur la raison pour laquelle je viens de recevoir un colis contenant des oignons au lieu du jean que j’ai commandé ?” À cela, le vendeur a répondu en déclarant qu’il était lui-même confus à ce sujet. “Désolé, je suis vraiment confus, j’ai envoyé les Levi’s. Cela vous a-t-il semblé ouvert ? » demanda le vendeur.

Le client a ensuite partagé une photo du colis, qui montrait une boîte remplie de petits oignons au fond.

Dans un cas similaire, un homme du Bihar avait affirmé avoir commandé une caméra drone auprès d’un détaillant en ligne, mais avoir reçu à la place un kilogramme de pommes de terre. Il avait également réalisé une vidéo à ce sujet, devenue virale sur Internet. La vidéo montrait l’homme demandant au responsable de la livraison d’ouvrir le colis, peu de temps après, le responsable a admis que le détaillant avait commis une fraude.

