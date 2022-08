Une femme choquée lorsque 100 touristes se présentent chez elle après une arnaque de réservation en ligne

Une femme a été troublée lorsque jusqu’à 100 personnes ont afflué chez elle en l’espace d’un mois, affirmant qu’elles avaient réservé la maison pour les vacances.

Tout a commencé lorsque Gillian, une habitante du nord de Londres, a ouvert les portes de sa maison le 4 juillet pour trouver une « pauvre femme fatiguée et sa fille » qui venaient de Hong Kong. Ils ont affirmé qu’ils avaient réservé la maison et elle a été forcée de leur dire que sa maison n’était jamais prête pour une telle affaire.

Gillian, dans une interview avec BBC Radio 4, a raconté comment quelques heures plus tard, trois ou quatre personnes se sont rendues chez elle en réclamant la même chose. Les touristes ont affirmé avoir réservé la maison sur Booking.com. “Ils venaient du monde entier : des Australiens qui venaient d’arriver, il y avait des gens d’Arabie saoudite, des gens du nord de l’Angleterre, et je n’arrivais pas à y croire”, a-t-elle déclaré.

Cela s’est poursuivi pendant tout le mois de juillet, certains payant jusqu’à 1 000 £, soit environ 9,6 lakhs Rs, pour rester dans la maison qu’ils avaient réservée sur le site Web. Avec pas moins de 100 personnes frappant à sa porte, Gillian a décidé de trouver elle-même le nœud du problème.

Elle est allée sur le site Web et a découvert qu’une annonce était répertoriée avec son adresse, mais que les photos utilisées pour la maison étaient fausses. “C’était évidemment une arnaque et quelqu’un avait utilisé mon adresse”, a déclaré Gillian. Elle a ajouté: “Je me sentais tellement désolée pour ces touristes qui frappaient à ma porte – tout ce que je pouvais faire était de les renvoyer.”

Lorsque l’arnaque a été révélée, Booking.com a supprimé l’annonce et a contacté tous ceux qui ont interagi avec l’annonce. “Les escroqueries sont malheureusement une bataille à laquelle de nombreuses industries sont confrontées contre des fraudeurs sans scrupules qui cherchent à en profiter et c’est quelque chose que nous attaquons de front”, a déclaré un porte-parole de Booking.com, selon un rapport de la BBC.

La plateforme a assuré des remboursements à ceux qui avaient réservé la maison mais a fini par être renvoyée par Gillian qui n’avait aucune idée de ce qui se passait.

