Une femme chinoise travaille comme gardienne de tombe pour maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les gens recherchent souvent des moyens de maintenir un équilibre travail-vie personnelle. Une femme chinoise surnommée Tan a proposé la solution la plus bizarre pour atteindre l’objectif. La jeune femme de 22 ans a accepté un emploi dans un cimetière pour s’empêcher de faire de la politique de bureau et parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le diplômé de l’université chinoise travaille au cimetière à flanc de montagne dans la municipalité de Chongqing, dans l’ouest de la Chine. Selon les rapports du South China Morning Post, elle a décrit son travail comme « paisible » et sa position comme « une vie de retraite anticipée ».

Elle aurait partagé des vidéos et des images de son lieu de travail paisible sur la version chinoise de Tiktok, Douyin, la semaine dernière. Tout en interagissant avec le portail, Tan a déclaré: «Laissez-moi vous montrer l’environnement de travail d’un gardien de tombe de la génération Z. C’est un travail simple et pépère. Il y a les chats et les chiens et Internet. Suite à cela, elle a expliqué au portail les tâches que son travail implique. Elle a révélé que cela comprenait diverses responsabilités telles que vendre des tombes, recevoir des invités et balayer les tombes pour les proches.

Le quart de travail de Tan commence à 8h30 du matin et se termine à 17h00. Elle travaille six jours par semaine et bénéficie d’une longue pause déjeuner de 2 heures. Le gardien de tombe gagne un salaire mensuel d’environ Rs 45760 (4000 yuans).

Selon les rapports de NDTV, les utilisateurs des médias sociaux étaient préoccupés par le gardien de la tombe de la génération Z. Un utilisateur a déclaré que ces emplois étaient considérés comme malchanceux dans les temps anciens, mais qu’ils sont paisibles pour les gens d’aujourd’hui. Pendant ce temps, une autre utilisatrice semblait satisfaite de son travail et a déclaré : « J’aime aussi ce travail. Vous n’avez pas besoin de traiter avec les gens et il n’y a pas de politique de bureau. Suite aux commentaires, Tan a répondu aux internautes en disant que c’est un travail ordinaire et qu’elle est satisfaite de sa vie. Elle a également mentionné qu’elle s’en tiendrait à ce travail.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici