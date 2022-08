Une femme chinoise poursuit un collègue pour s’être cassé les côtes lors d’un câlin et reçoit une indemnisation

Il a été prouvé qu’un câlin réduit le stress et augmente le niveau de bonheur, ce qui se produit avec la libération d’ocytocine ou «l’hormone du câlin» lorsque nous étreignons, touchons ou nous asseyons plus près de quelqu’un. Il nous procure un confort extrême et le sentiment d’être protégé. Mais ce ne serait sûrement pas si bon si ce geste fantastique de quelqu’un nous cassait les côtes ! C’est arrivé pour de vrai avec une femme de Chine qui a poursuivi son collègue après s’être fait casser trois côtes alors qu’il la serrait trop fort dans ses bras. Et maintenant, le tribunal a ordonné à son collègue de payer 10 000 yuans (1,16 lakh ₹) à titre de compensation.

Dans cet incident bizarre qui se serait produit en mai 2021, la femme de la province du Hunan de la ville chinoise de Yueyang parlait avec un collègue lorsqu’elle a été approchée par un collègue masculin qui lui a fait un câlin extrêmement serré. Cela l’aurait fait hurler de douleur et elle a continué à ressentir une gêne dans la poitrine même après avoir quitté le bureau. Mais elle n’a pas immédiatement cherché une aide médicale professionnelle et a plutôt frotté de l’huile chaude sur sa poitrine et s’est endormie.

La douleur après l’étreinte ultra-nouée s’est intensifiée dans la poitrine de la femme cinq jours plus tard, ce qui l’a obligée à se rendre à l’hôpital pour un examen.

Un examen aux rayons X a révélé qu’elle avait trois côtes cassées – deux sur le côté droit de la cage thoracique et une sur la gauche. Pour cette raison, elle a été forcée de s’absenter de son travail, ce qui a entraîné une perte de revenus. Elle a également dû payer de lourdes factures médicales pour les soins et les soins infirmiers.

Pendant qu’elle se remettait, elle aurait rencontré le collègue masculin qui avait causé l’accident et aurait tenté de négocier un règlement avec lui. Cependant, l’homme a fait valoir qu’elle n’avait aucun moyen de prouver que ses côtes avaient été cassées à cause de son étreinte amicale et qu’ils ne pouvaient donc pas parvenir à un accord.

En conséquence, elle a intenté une action en justice contre son collègue au tribunal de Yunxi de la ville de Yueyang demandant une compensation pour ses pertes financières.

Un juge a récemment ordonné au collègue masculin de payer 10 000 yuans à titre de compensation pour avoir accidentellement causé des pertes à la femme. Bien que les dommages aux côtes aient été découverts par la femme 5 jours après l’étreinte écrasante, le tribunal a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver que la femme aurait participé à toute autre activité qui aurait pu conduire aux fractures.

