Une Chinoise qui a pris des anti-inflammatoires pour cacher ses symptômes de Covid-19 lors d’un vol des États-Unis vers la Chine en mars dernier a été envoyée en prison par un tribunal de Pékin pour avoir entravé la prévention et le traitement des maladies infectieuses.

Une peine d’un an derrière les barreaux et un an de probation a été prononcée contre Li Na en octobre, mais le verdict n’a été rendu public que récemment, faisant la une des médias chinois mardi.

Le comportement de la femme a violé les règles anti-épidémiques des services chinois des douanes et de l’aviation civile, posant un «Risque grave» de propagation du coronavirus, a déclaré le tribunal populaire du district de Shunyi à Pékin dans sa décision.

Li vivait dans le Massachusetts depuis quelques années, travaillant pour la société pharmaceutique américaine Biogen. Mais, comme beaucoup de ses compatriotes, elle a choisi de retourner en Chine pendant la pandémie, pensant apparemment que les autorités locales seraient plus efficaces pour arrêter la maladie que leurs homologues occidentaux.

La femme de 37 ans s’est sentie malade plusieurs jours avant le vol, mais n’a pas rendu ses billets alors que l’un de ses collègues avait déjà reçu un diagnostic de Covid-19. La femme a pris des antipyrétiques avant de monter à bord afin de dissimuler ses propres symptômes de coronavirus et a effectué un long voyage aérien de Boston à Los Angeles puis à Pékin.

Ses problèmes de santé n’ont été découverts qu’après son atterrissage à l’aéroport international de Pékin. Le 13 mars 2020, Li a reçu un diagnostic de coronavirus, ce qui a forcé 63 de ses contacts proches à se mettre en quarantaine.

Ironiquement, la femme a eu connaissance de première main de l’engagement des autorités chinoises à lutter contre la propagation du virus et à punir toute violation après qu’un tribunal a sanctionné son arrestation début juin.

Biogen a également rompu ses relations de travail avec Li, arguant que sa décision de se rendre en Chine sans en informer son employeur et en violation des directives sanitaires était incompatible avec les valeurs de l’entreprise.

