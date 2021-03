Une femme chinoise commande un iPhone 12 en ligne et reçoit une boîte de boisson Apple à la place

Dans un incident étrange, une femme en Chine a commandé un iPhone d’Apple et a fini par recevoir une boisson aromatisée à la pomme à la place. Une femme nommée Liu en Chine aurait reçu une bouteille de yogourt à la pomme dans la boîte d’un iPhone 12 Pro Max qu’elle avait commandé en ligne. Liu avait payé 1 500 $ pour le nouvel iPhone et attendait sa livraison lorsqu’elle a reçu le colis et a été choquée de trouver la boisson au lieu du téléphone.

Bien que de tels incidents soient courants lors de la commande d’articles auprès de vendeurs tiers comme eBay ou même Amazon, la femme affirme avoir passé la commande directement depuis le site officiel d’Apple.

Liu, déconcerté, a ensuite mis en ligne une vidéo de l’incident sur le site de médias sociaux chinois Weibo.

Depuis lors, Apple et Express Mail Service, la société de services de messagerie responsable de la livraison de la commande, ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’affaire.

Selon certaines informations, la femme ne s’est pas fait livrer directement le colis, mais l’a fait livrer dans une unité de stockage. Pour l’instant, on ne sait toujours pas où le vol a pu avoir lieu.

Cependant, les utilisateurs de Weibo ont quelques théories. Global Times signalé que certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que le livreur aurait pu glisser l’iPhone pour une boîte à boisson. D’autres, y compris un expert en cybersécurité, ont estimé qu’il était possible que Liu ait passé la commande à partir d’un faux site Web.

Le vol d’iPhones est un incident assez courant. En novembre 2017, des voleurs ont détourné un camion UPS rempli de combinés iPhone X d’une valeur de 370 000 $ alors qu’il se rendait dans un Apple Store à San Francisco.

Dans un incident similaire à celui auquel Liu a été confronté, un homme en Inde a commandé un iPhone 8 d’une valeur de 55 000 Rs au portail d’achat en ligne Flipkart en 2018. Au lieu de cela, il a fini par recevoir un savon emballé dans une boîte Apple. Contrairement au cas de Liu, cependant, l’homme indien avait commandé le téléphone à un vendeur tiers et non au propre site Web d’Apple comme le prétendait Liu.