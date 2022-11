Une femme célibataire au Royaume-Uni accueille son premier bébé à 50 ans et appelle le “bon moment” pour devenir parent

Être un parent célibataire est un défi, et être une mère célibataire à la fin de la cinquantaine semble être une responsabilité extrêmement difficile à assumer. Mais Kelly Clarke, 52 ans, pense qu’avoir un enfant plus tard dans la vie est mieux car elle peut être la meilleure mère pour son enfant. Kelly, qui a auparavant travaillé comme hôtesse de l’air pendant plus de vingt ans, a servi certaines des célébrités les plus en vue, notamment feu la princesse Diana, Kate Moss et Tom Jones. Kelly a décidé de poursuivre son travail de haut vol dans l’aviation plutôt que de fonder une famille comme le faisaient ses amis quand ils étaient plus jeunes.

Elle avait toujours voulu être mère, mais malgré la recherche du partenaire idéal pendant des années, elle n’avait jamais réussi. En conséquence, elle a pris une grande décision pour son 50e anniversaire. Kelly a choisi de devenir mère célibataire et a opté pour la FIV. Elle a fait valoir qu’avoir un enfant à 50 ans était l’âge idéal pour elle, car cela lui permettrait de passer tout son temps avec son enfant sans penser à voyager ou à faire la fête, ce qu’elle ne trouve plus intéressant.

Pour sa procédure de FIV utilisant un donneur de sperme en 2020, elle s’est envolée pour Athènes, en Grèce. Douze jours après l’intervention, un test a révélé qu’elle était enfin enceinte. En mars 2021, elle a donné naissance à sa fille Lyla Rae Clarke. Kelly, qui est de Crawley, Sussex, a déclaré: «Je ressens simplement le besoin de voir chaque minute de Lyla Rae grandir. Je ne ressens pas le besoin de voyager et de faire la fête.

“Je me sens super chanceux qu’avec l’expérience de vie que j’ai, je puisse mieux guider Lyla Rae maintenant que je ne l’aurais fait dans ma jeunesse. Je peux me concentrer uniquement sur elle car je suis satisfait de ce que j’ai fait », a déclaré Kelly à Metro.co.uk.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon pour une femme de devenir mère, car l’expérience de chaque femme est unique. Kelly décrit le fait de ne pas avoir à être coparentale comme un autre avantage de sa situation. De plus, la nouvelle mère est grandement soutenue par ses amis et sa famille. Même si la famille de Kelly avait ses propres réserves sur le fait qu’elle était une mère célibataire à 52 ans, elle est extrêmement favorable maintenant que Lyla est ici.

