Une femme célèbre le divorce sur Twitter et partage comment elle a effacé la stigmatisation sur LinkedIn

Est-il facile de commenter la vie personnelle et les choix des gens ? Oui! Mais est-ce obligatoire ? Non! Les Indiens ont tendance à jeter un coup d’œil dans la vie de quelqu’un d’autre même lorsque nous n’avons aucun lien avec elle. Qu’il s’agisse de harceler une personne célibataire d’âge moyen pour qu’elle se marie ou de faire honte à une personne mariée qui a décidé de divorcer, les tantes à l’agonie ne peuvent jamais arrêter de faire des remarques «juridiques» sur tout. Mais, une femme a fait un pas en avant dans la lutte contre la stigmatisation liée au divorce après en avoir traité un en 2019. Elle a même partagé un message sur les réseaux sociaux pour célébrer ses quatre ans de liberté et l’a appelé son “divorce-sary”.

Utilisateur de Twitter et rédacteur, Shasvathi Siva a publié une photo d’elle-même en train de siroter un café sur un fond “vert” animé. « 4 ans de liberté, et ne pas la prendre pour acquise un seul jour. Célébrer un divorce-versaire aujourd’hui. Heureux heureux pour moi !!! », a-t-elle écrit dans la légende.

Pour donner un peu de contexte, Shasvathi a partagé un post sur LinkedIn pour décrire son parcours « inspirant » qui a commencé après qu’elle ait décidé de dire adieu à son mariage en 2019. « Aujourd’hui, il y a 4 ans, j’ai divorcé. Je célèbre ce jour chaque année comme mon jour de liberté et c’est vraiment important pour moi que je le reconnaisse chaque année. Pas un jour ne s’est écoulé sans ressentir une immense gratitude pour la vie au quotidien, ces 1460 derniers jours”, a-t-elle révélé sur la plateforme. Shasvathi a souligné comment le fait de divorcer l’a aidée à comprendre la stigmatisation profondément enracinée dans le pays et a pris la responsabilité de briser cela.

Elle a ajouté: “J’en ai parlé (de divorce) en ligne, j’ai lancé la conversation et, à ce jour, j’ai dirigé plus de 75 sessions vidéo et en personne de groupes de soutien, et je dirige actuellement un groupe de soutien Telegram de plus de 500 participants, profitant activement de l’espace.

À ce jour, Shasvathi a fait de son mieux pour discuter des problèmes auxquels une femme ou une « divorcée » est confrontée pendant la période traumatique tout en étant jugée par une société qui n’accepte pas le divorce comme un choix respecté. Décrivant sa propre expérience, elle est sortie pour parler de la façon dont elle n’était pas d’accord avec le point d’être étiquetée comme une «divorcée» qui lui rappelait sans cesse la décision pas si acceptable qu’elle avait prise il y a des années. Aujourd’hui, Shasvathi dirige un groupe de soutien Instagram, #DivorceIsNormal pour les femmes qui souhaitent parler des défis d’être acceptées en tant que “femme célibataire” et non “divorcée”.

