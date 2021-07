Une femme célébrant son anniversaire seule est rejointe par des étrangers dans une vidéo saine

Les anniversaires sont spéciaux. Chaque année, beaucoup d’entre nous attendent avec impatience le jour pour profiter d’un an de plus avec nos désirs fermés et attendre les célébrations. Mais, les célébrations d’anniversaire sont incomplètes sans nos amis et nos familles. Alors que certains d’entre nous ont de la chance d’avoir cela, d’autres ne le sont pas. Une chose similaire a été mise en lumière dans une vidéo virale, où une femme a été vue en train de célébrer son anniversaire seule. Cependant, ce qui a suivi a conquis le cœur des internautes.

Samedi, l’utilisateur de Twitter, Rex Chapman, a mis en ligne une vidéo avec la légende : « Cette dame fêtait son anniversaire – toute seule – jusqu’à ce qu’elle soit rejointe par d’autres clients et membres du personnel une fois qu’ils réalisent qu’elle fête toute seule. Humanité. Sortez les mouchoirs… »

Cette dame fêtait son anniversaire – toute seule – jusqu’à ce qu’elle soit rejointe par d’autres clients et membres du personnel une fois qu’ils se rendent compte qu’elle fête toute seule. Humanité. Sortez les mouchoirs…pic.twitter.com/Ho17MysEpw – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 17 juillet 2021

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a reçu une réponse émotionnelle des internautes.

Personne ne devrait passer son anniversaire seul. Félicitations à ces gens attentionnés et altruistes pour avoir intensifié et donné à cette femme l’amour et l’attention dont elle avait tant besoin lors de sa journée spéciale. — Dean Stone (@VoiceofVictory) 17 juillet 2021

Dans le même ordre d’idées… nous étions à @Outback en famille à l’occasion de la fête des mères en mai dernier. J’ai remarqué qu’une femme célibataire mangeait seule et j’ai pensé que ce n’était pas bien. J’ai dit aux serveurs de me laisser payer son repas !!! Moment le plus fier jusqu’à présent en ’21 !!!— goblue4ver (@goblue4ver) 17 juillet 2021

On ne devrait pas être si seul… ça fait très mal Dieu a envoyé des anges pour célébrer avec elle, un si petit geste de leur part, mais regardez ce que cela signifie pour elle. – Roshan T Dubey (@roshndby) 18 juillet 2021

Je suis toujours très impressionné par les gens qui font des choses comme fêter leur anniversaire seul. Cette personne n’a même pas pensé à quoi cela pourrait ressembler en public et elle s’en fichait. Je trouve cela si admirable et pur – RESPONSABILITÉ (@MilwaukeeTunes) 17 juillet 2021

Triste quand les gens doivent fêter leur anniversaire seuls. Mais c’est bien qu’il y ait des gens qui réagissent si bien ❤❤❤— Angelika Engel (@AngelikaEngel9) 17 juillet 2021

Bien qu’il soit assez décourageant que la femme célèbre seule une journée si spéciale, des gestes comme celui-ci de la part des patrons restaurent notre foi en l’humanité.

