Une femme capture une vidéo effrayante d’un “fantôme” poussant un chien sur le sol, la famille change de maison

Des affirmations concernant des observations paranormales sont trouvées avec une fréquence considérable en ligne. Les gens publient des photos, des vidéos et même des fichiers audio de fantômes, d’esprits et autres qu’ils prétendent avoir rencontrés. Alors que certains s’avèrent être truqués et que plusieurs sont trop flous, à faible résolution ou sombres pour vérifier quoi que ce soit, il y a certainement quelques exceptions. Une de ces vidéos a fait surface il y a sept mois sur le populaire site Web de réseautage social Reddit.

Une utilisatrice, apparemment une femme, s’est rendue sur /r/ghosts, un subreddit dédié aux sujets d’intérêt sur les fantômes et le paranormal, pour publier une vidéo qui, selon elle, date d’il y a quelques années. La vidéo que l’affiche originale (OP) a téléchargée était celle du chien de leur famille, qui semble s’appeler Tucker, glissé sur le sol par quelque chose. La vidéo commence avec ledit chien noir regardant par-dessus son dos tout en bougeant régulièrement sa queue quand soudain quelque chose sur le sol attire son attention. Le chien commence à aboyer en fixant le tapis. Il continue d’aboyer dans la confusion jusqu’à ce qu’il soit soudainement glissé d’environ un demi-mètre. Personne n’est vu appliquer une force qui aurait pu faire bouger la créature. La vidéo se termine avec le chien qui aboie (selon le PO, “à tout ce que c’était” qui l’a déplacé) et piaffant sur le tapis.

Dans la section des réponses à leur propre message, l’utilisateur, qui semble être la mère d’au moins trois enfants, a décrit l’instance comme “assez sauvage”. Ils ont en outre écrit qu’eux et leur famille n’avaient pas réalisé que leur chien avait “littéralement glissé sur le tapis” avant d’avoir regardé la vidéo.

L’utilisateur a également relaté des cas effrayants antérieurs vécus dans la même maison. «Nous avions définitivement quelque chose d’autre qui vivait là-bas avec nous. C’était une dame à peu près de la même taille que moi et ma deuxième fille [sic]. Elle avait aussi les mêmes cheveux brun foncé », ont-ils affirmé. Le message mentionne en outre un cas où l’utilisateur a vu l’apparition du coin de l’œil à 3 heures du matin. La prenant pour leur enfant, le PO est allé voir leur fille qui, à leur grande surprise, dormait profondément dans le grenier. La nuit suivante, le mari d’OP a également vu l’être paranormal effrayant. Selon le PO, il a dit qu’il passait devant la chambre quand il a vu quelqu’un debout à côté du lit. Il a d’abord pensé que c’était son épouse qui se tenait là, mais il est devenu pâle plus tard lorsqu’il a entendu OP rire au téléphone devant la maison.

Selon l’utilisateur, la famille a quitté la maison et n’a rien vécu depuis. On ne sait pas s’ils ont bougé ou non en raison de l’incident capturé dans la vidéo.

