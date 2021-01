Une femme californienne tuée lors de l’émeute au Capitole était un vétéran de l’armée et un fervent partisan de Trump

La police du Capitole américaine a identifié le vétéran militaire Ashli ​​Babbitt comme la femme qui a été abattue mercredi au milieu d’une émeute à l’intérieur du bâtiment du Capitole.

« Alors que les manifestants se frayaient un chemin vers la Chambre de la Chambre où les membres du Congrès se réfugiaient sur place, un employé assermenté (de la police du Capitole des États-Unis) a déchargé son arme de service, frappant une femme adulte », a déclaré la police dans un communiqué jeudi. « Une assistance médicale a été fournie immédiatement et la femme a été transportée à l’hôpital où elle a succombé plus tard à ses blessures. Elle a été identifiée comme étant Ashli ​​Babbitt. »

L’employé a été mis en congé administratif et ses pouvoirs de police ont été suspendus en attendant le résultat d’une enquête conjointe du département de la police métropolitaine et de la police du Capitole, a indiqué la police.

Trois autres personnes sont également décédées mercredi, des suites d’urgences médicales. Il s’agissait de Benjamin Phillips, 50 ans, de Greentown, Pennsylvanie; Kevin Greeson, 55 ans, d’Athènes, Alabama; et Rosanne Boyland, 34 ans, de Kennesaw, Géorgie, Washington, DC, a déclaré le chef de la police Robert Contee III lors d’une conférence de presse jeudi.

On ne savait pas immédiatement comment ils étaient morts. « Ils se trouvaient sur le terrain du Capitole lorsqu’ils ont subi l’urgence médicale », a déclaré Contee. La famille de Boyland a refusé de commenter.

Chronologie:Comment une foule de Trump a pris d’assaut le Capitole américain, forçant Washington au verrouillage

De nombreux médias ont nommé Babbitt, une femme de San Diego de 35 ans, mercredi soir, et KSUI-TV a cité son mari disant qu’elle avait été une fervente partisane de Trump et « une grande patriote ».

Graphique vidéos du tournage Show Babbitt portait un drapeau Trump comme cape alors qu’elle tentait de ramper à travers une fenêtre cassée, flanquée d’autres manifestants. Un seul coup de feu a retenti et elle est tombée au sol en saignant d’une blessure apparente au cou.

Les policiers ont crié pour que la foule fasse de la place et une voix entendue sur la vidéo a déclaré: « Mesdames et messieurs, une dame vient d’être abattue. Elle est peut-être en train de mourir maintenant. »

Des messages de chagrin et de deuil se sont répandus sur les réseaux sociaux après la diffusion de l’identité de Babbitt.

La section biographique d’un compte Twitter avec le nom d’utilisateur, Ashli ​​Babbitt, utilisant le nom d’affichage « CommonSenseAsh », l’identifie comme un vétéran, un libertaire et un partisan du deuxième amendement.

En ligne, elle a parlé de son soutien à Trump et est apparue sur des photographies portant une casquette rouge avec le slogan du président « Make America Great Again ». En septembre, Babbitt a tweeté une photo d’un défilé de bateaux pro-Trump à San Diego.

Mardi, elle a posté une déclaration: « Rien ne nous arrêtera …. ils peuvent essayer et essayer et essayer mais la tempête est là et il descend sur DC en moins de 24 heures …. sombre à clair! »

Ce message était en réponse à un message d’un autre utilisateur de Twitter qui représentait un drapeau colonial recouvert de «1776 Again» au-dessus des mots «Trump est toujours notre président».

Le compte de Babbitt montre également de nombreux retweets. Le dernier, publié mercredi, a appelé le vice-président Mike Pence à démissionner et à faire face à des accusations de trahison; que l’ancien sous-procureur général Rod Rosenstein soit arrêté et inculpé de complicité de meurtre et de trahison et que le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, démissionne.

Les membres de la famille de Babbitt n’ont pas pu être joints pour commenter jeudi.

Babbitt a servi dans l’armée de l’air sous le nom d’épouse d’Ashli ​​Elizabeth McEntee. Elle a servi comme aviateur enrôlé dans l’armée de l’air, en service actif et dans la réserve de l’armée de l’air et la garde nationale aérienne, selon les dossiers publiés jeudi.

Elle a travaillé comme aviateur des forces de sécurité en service actif, des troupes ayant reçu une formation d’application de la loi qui protègent les bases aériennes aux États-Unis et à l’étranger. Elle a servi en service actif d’avril 2004 à avril 2008 et a été déployée en Irak, selon les archives. Elle a reçu plusieurs distinctions, notamment pour son service dans la guerre mondiale contre le terrorisme.

Elle était dans la réserve de 2008 à 2010, et la garde de 2010 à 2016.

Un communiqué de presse non daté de la base aérienne d’Eielson en Alaska montre l’Airman Ashli ​​McEntee avec son mari d’alors, le Sgt. 1re classe Timothy McEntee, après avoir adopté son chien de travail militaire. Les archives du Maryland montrent que les McEntees ont divorcé en 2019.

Un communiqué de presse de la Garde nationale aérienne de Washington, DC, en 2014, a répertorié l’Airman Ashli ​​McEntee parmi 30 personnes envoyées en Asie du sud-ouest. L’article notait qu’il s’agissait de son huitième déploiement et l’identifiait comme un mentor pour d’autres membres du 113e Escadron des Forces de sécurité.

Les dossiers commerciaux de la Californie indiquent Ashli ​​Elizabeth McEntee comme propriétaire de Fowler’s Pool Service & Supply, une entreprise du comté de San Diego. Un compte LinkedIn pour Ashli ​​McEntee indique qu’elle a repris l’entreprise en 2017. Les clients ont félicité Ashli ​​et Aaron Babbitt en ligne pour leur service.

Contribuant: Tom Vanden Brook, Dennis Wagner et Grace Hauck, USA TODAY; Melissa Daniels, soleil du désert