Une femme californienne remporte le jackpot Rs 190 Crore à la loterie, détruit accidentellement un ticket dans la blanchisserie

Le gagnant d’un prix de 26 millions de dollars de la loterie californienne a peut-être littéralement lavé la chance d’une fortune. Le billet gagnant du SuperLotto Plus pour le dessin du 14 novembre a été vendu dans un dépanneur Arco AM / PM de la banlieue de Los Angeles à Norwalk. Jeudi était le dernier jour pour le racheter. Personne ne l’a fait. L’employée du magasin, Esperanza Hernandez, a déclaré au Whittier Daily News qu’une femme est arrivée mercredi et a dit aux travailleurs qu’elle avait mis le ticket dans son pantalon et qu’il avait été détruit dans la buanderie.

Le gérant du magasin a déclaré à KTLA-TV que la vidéo de surveillance montrait la femme qui avait acheté le billet et qu’elle était connue pour ses employés.

Une copie de la vidéo de surveillance a été remise aux responsables de la loterie de Californie, a déclaré le directeur.

La réclamation fera l’objet d’une enquête, a déclaré la porte-parole de la loterie Cathy Johnston.

Les responsables de la loterie disent que quelqu’un qui croit être un gagnant doit remplir un formulaire de réclamation. Mais si quelqu’un perd un billet, il doit fournir la preuve qu’il en était propriétaire, comme une photo du recto et du verso du billet, ont déclaré les responsables.

Les numéros gagnants étaient: 23, 36, 12, 31, 13 et le méga nombre de 10. Le prix de 26 millions de dollars peut être pris en versements annuels ou sous forme d’option en espèces de 19,7 millions de dollars.

Si le prix n’est pas réclamé, les 19,7 millions de dollars iront aux écoles publiques de Californie.

Le magasin qui a vendu le billet recevra un bonus de 130 000 $.

Il est rare que de gros jackpots ne soient pas réclamés, ont déclaré des responsables.

Quatre prix de 20 millions de dollars ou plus n’ont pas été réclamés depuis 1997, dont un prix de 63 millions de dollars de 2015, a déclaré le porte-parole de la loterie Jorge De La Cruz au Los Angeles Times.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici