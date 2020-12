Une femme a été abattue devant des acheteurs de Noël dans un magasin Kohl’s en Californie dans le cadre de ce qui aurait été une dispute domestique.

La femme hispanique, 45 ans, a été tuée dans le magasin de Whittwood Lane à Whittier vers 17h30 mardi.

Son tireur s’est enfui et elle est décédée sur les lieux avant que les membres de sa famille ne ramassent un garçon qui était avec eux au moment de la fusillade.

La police de Whittier, Hugo Figueroa, a déclaré que l’attaque semblait être un incident domestique mais n’a pas donné plus de détails sur leur relation.

Une femme a été tuée dans une fusillade après une dispute domestique alors qu’elle faisait ses courses dans un magasin Kohl’s à Whittier, en Californie, (photo) mardi soir

La victime était en train de vérifier à une caisse lorsqu’elle s’est disputée avec le tireur, ont déclaré des témoins.

Zena Meras, mère d’un employé de 17 ans qui a vu l’attaque, a déclaré à ABC7: « Elle les a entendus se disputer.

« Et elle l’a vu tirer et a entendu le coup de feu et ce type s’est enfui.

«Apparemment, il a dit au petit garçon » Je viens de tirer sur ta mère et maintenant je pars « . Et il est juste parti de la porte.

La police de Whittier, Hugo Figueroa, a déclaré que l’attaque semblait être un incident domestique mais n’a pas donné plus de détails sur leur relation.

Robert Alarcon achetait des chaussures pour son enfant dans le magasin au moment du tournage.

Il a dit à KTLA5: « C’était si fort que le sol vibrait et au début, je suis comme si quelqu’un était en train de faire de la construction, puis la prochaine chose que vous connaissez la dame de Kohl’s, elle crie simplement: » Courez, courez, courez « .

L’officier Figueroa a déclaré: « C’était le chaos, d’après ce que j’ai compris.

La victime vérifiait à une caisse lorsqu’elle s’est disputée avec le tireur, ont déclaré des témoins.

« Beaucoup de gens étaient en mode panique après avoir entendu le coup de feu et vu la victime par terre. »

La police a déclaré qu’elle pensait que l’attaque était ciblée et que le suspect au crâne rasé, vêtu d’une chemise bleue et d’un jean était toujours en liberté après avoir fui dans ce que l’on pense être une Nissan argentée.

La police de Whittier a déclaré: « Nous avons une importante présence policière au centre-ville de Whitwood après avoir reçu des informations faisant état de coups de feu.

«Une victime par balle a été localisée. L’enquête est en cours. Veuillez rester à l’écart de la région.