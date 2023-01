Une femme buvant du vin dans un verre géant est la vidéo la plus hilarante du Web

Une vidéo d’une femme buvant dans un immense verre à vin fait le tour des réseaux sociaux. Dans le clip, on peut la voir siroter de l’alcool dans un verre, qui est si massif que la femme ne peut même pas le tenir correctement. Au début, la femme essaie de saisir le verre. Après de nombreuses tentatives, elle réussit finalement, mais elle a encore du mal à le ramasser et à le boire. Ensuite, elle verse accidentellement du vin sur elle-même et rit de ses propres tentatives infructueuses.

La légende du message se lit comme suit : “Pouvez-vous le terminer ?”.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont partagé leurs points de vue dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit: «Eh bien putain. Où trouvez-vous même un verre aussi gros lol ? » Un autre a commenté : « J’ai ri pendant une minute d’affilée et je ne peux TOUJOURS pas m’arrêter ! Où diable as-tu trouvé ce verre ? ». Un utilisateur a également écrit : « Juste un petit verre avant de récupérer mes enfants ».

Ce n’est pas la première fois que des vidéos aussi drôles sont diffusées sur Twitter. Récemment, une vidéo d’un oiseau corbeau noir volant dans une pièce avec de l’argent dans son bec a également fait beaucoup de bruit sur Internet.

